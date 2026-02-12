ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов

Tекст: Антон Антонов

Регулятор пояснил, что гражданин может подать соответствующее заявление лично, по телефону горячей линии или онлайн, указав номер запроса по операции, осуществленной без согласия клиента (REQ), передает РИА «Новости».

ЦБ отметил, что идентификатор мошеннического перевода выдается после обработки обращения гражданина о выводе его реквизитов из базы данных. Банку, получившему заявление, рекомендовано вернуть средства кредитной организации, через которую была произведена выплата, чтобы она перевела деньги на счет пострадавшего и уведомила об этом Банк России.

В ЦБ подчеркнули, что будут учитывать выполнение этих рекомендаций при принятии решения об исключении данных о гражданине из базы данных о мошеннических операциях, а также намерены следить за тем, как банки исполняют новые указания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект об обязательной компенсации клиентам потерянных средств при невыполнении банками мер киберзащиты.

В борьбе против мошенников отдельное внимание уделяется борьбе с так называемыми дропперами – людьми, отдающими свои счета мошенникам.