В двух регионах России средняя зарплата выросла выше 200 тыс. рублей

На Чукотке и в Магаданской области средняя зарплата выросла выше 200 тыс рублей

Tекст: Антон Антонов

В Магаданской области этот показатель составил 244 тыс. рублей, что на 51 тыс. больше, чем годом ранее. На Чукотке средняя зарплата достигла 212 тыс. рублей, увеличившись на 31 тыс. по сравнению с показателем 2024 года, передает РИА «Новости».



В ноябре 2024 года не было ни одного российского региона с такой средней зарплатой.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех сотрудников, включая премии и сверхвысокие оклады, и рассчитывается до вычета налогов.

В среднем по России в конце осени 2025 года зарплата составила 98,2 тыс. рублей, тогда как в ноябре 2024 года она была на уровне 86,4 тыс. рублей.

