    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков
    Рютте ошибочно приписал США главную характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу с 1 марта
    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
    Слуцкий назвал слова Рютте о «сокрушительном ответе» русофобской провокацией
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов
    Депутатов Верховной рады обязали сдать анализы из-за вспышки кишечной инфекции
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    12 февраля 2026, 20:26 • Новости дня

    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе

    Москвичи поспорили из-за оценок в школе за поведение

    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дисциплина и чистота в классах – против риска необъективных оценок и давления на табель: москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие плюсы и минусы они видят в отметках за поведение в школах.

    «Оценки за поведение в школе необходимы, среди учеников должна быть дисциплина. Это нужно и родителям, чтобы отслеживать отметки и с учетом их корректировать воспитание», – уверен мужчина, работающий учителем.

    «Благодаря отметкам за поведение я в целом смогу быть в курсе поступков моей дочери в школе», – соглашается другая опрошенная. «Важно, чтобы оценки ставились заслуженно. Тогда ребенок будет понимать свои ошибки и самостоятельно их исправлять», – поясняет она.

    «У этой практики есть несомненный плюс: все школьники ходят, что называется, строем, опрятные. В классах и коридорах чистота и порядок, никто ничего не ломает», – добавляет другой собеседник.

    «Любая оценка – это обратная связь школы с родителями. Это сигнал, что нужно проработать с ребенком, чтобы он лучше учился. Если школьник ведет себя деструктивно, это нужно обсуждать на площадке какого-либо специального комитета и отчислять», – уверен другой москвич.

    «Оценки за поведение обретают смысл, если учитель является авторитетом для детей. В таком случае школьники слушаются и стараются заслужить хорошее отношение всеми способами, в том числе – прилежным поведением», – считает девушка.

    Впрочем, имеет место и альтернативное мнение. «Оценки должны ставиться за успеваемость по определенным предметам, за домашнее задание, ответ у доски, но за поведение – нет», – спорит москвичка.

    «Если отметки за поведение будут влиять на итоговый табель успеваемости ученика, это не очень хорошо. Думаю, если ребенок полноценно занят в школе, отпадает необходимость в оценках за поведение», – соглашается молодой человек.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о своих заветных мечтах, а также поспорили о принципах воспитания детей в случае развода.

    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    12 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Примаков сообщил о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию

    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост числа обращений от жителей западных стран, заинтересованных в переселении в Россию и получении гражданства, связан с несогласием с политикой их государств, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о заметном увеличении числа заявок от граждан западных стран, желающих переехать в Россию. По его словам, основная причина этого тренда заключается в несогласии людей с политикой их государств, направленной на разрушение семейных институтов и традиционных моральных ценностей, передает РИА «Новости».

    Как отметил глава Россотрудничества, такие обращения стали поступать все чаще в последние годы, что свидетельствует о растущем интересе к России как к стране, где ценятся традиционные устои общества.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в первые три квартала 2025 года почти 22 тыс. граждан воспользовались возможностью вернуться на историческую родину.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отметил, что граждане с Украины, проживающие в США, стали в несколько раз чаще обращаться по госпрограмме переселения в Россию.

    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    12 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Хорошим термином станет «профессиональное образование», – сказала газете ВЗГЛЯД советник министра просвещения, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Золотарева, комментируя поручение президента Владимира Путина переименовать «среднее профессиональное образование».

    По итогам заседания Государственного совета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование». 

    «Предпосылок для такой дискуссии несколько. Для государства важно повышение статуса, имиджа системы, ведущей подготовку рабочих, техников – архиважных для экономики государства», – говорит Золотарева. Она отметила, что государство уже более 15 лет планомерно реализует меры укрепления статуса рабочих и специалистов среднего звена, а также системы, обеспечивающей их подготовку – модернизируется инфраструктура и материальная база, совершенствуются образовательные технологии, укрепляется связь с работодателями. Федеральный проект «Профессионалитет» собрал в себе лучшие инструменты, задал высокий уровень и темп развития системы среднего профессионального образования (СПО).

    «Сегодня предмет труда выпускников системы СПО все больше высокотехнологичен. Технологии, используемые как рабочими, так и специалистами среднего звена, быстро развиваются. Поэтому все чаще звучит тезис, что термин «среднее» все меньше соответствует реалиям. Это качественное современное профессиональное образование», – объясняет Золотарева.

    Она предполагает, что кардинальной смены названия все-таки не будет. «На мой взгляд хорошим термином станет «профессиональное образование», – заключила член ОП.

    Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также предложил убрать из наименования «среднее профессиональное образование» первое слово.

    12 февраля 2026, 17:04 • Новости дня
    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж

    Власти Эстонии объявили о высылке гражданина России за недоказанный шпионаж

    Эстония выслала гражданина России за недоказанный шпионаж
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин России Андрей Журавлев был выдворен из Эстонии по обвинению в намерении собирать разведданные, однако доказательства этого представлены не были, отмечают информагентства.

    Полиция безопасности Эстонии заявила о высылке гражданина России Андрея Журавлева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсетях.

    По версии эстонских властей, Журавлев якобы планировал участвовать в сборе разведывательной информации. При этом никаких доказательств в подтверждение этой версии полиция не предоставила. Российская сторона пока не комментировала ситуацию с высылкой Журавлева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке первого секретаря аппарата российского посольства.

    Позже Россия приняла решение выслать одного из сотрудников эстонского посольства в Москве в ответ на действия Таллина.

    После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина для вручения ноты протеста из-за российских самолетов на границе с Эстонией.


    12 февраля 2026, 15:29 • Новости дня
    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа

    RT сообщил о связи Эпштейна с пропавшим Усольцевым по участию в ядерной программе

    Обнаружена связывающая Эпштейна с пропавшим Усольцевым ядерная программа
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский финансист Джеффри Эпштейн и исчезнувший вместе с семьей в тайге предприниматель Сергей Усольцев были косвенно связаны через программу развития российских ядерных городов.

    Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов», сообщает RT. В 1998 году Эпштейн посещал Саров, центр российской ядерной промышленности, в рамках программы, направленной на создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерной отрасли с привлечением инвестиций из США.

    В это же время предприниматель Усольцев курировал аналогичный проект в Железногорске Красноярского края. Его фирма «Международный центр развития – Железногорск», основанная в 1999 году, занималась привлечением американских инвестиций для города на сумму в несколько миллионов долларов.

    Усольцев и его семья загадочно исчезли осенью прошлого года в тайге, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Обсуждалась версия о тайном отъезде семьи Усольцевых за границу из-за возможной активности предпринимателя в сфере, связанной с гостайной в 1990-х годах. Следов их пропажи до сих пор не обнаружено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай, а возможность побега официально исключена.

    Следствие также рассматривает версию о возможных преступных действиях, связанных с исчезновением семьи в тайге.

    Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.

    12 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    В Севастополе задержали гревшую ноги на Вечном огне женщину

    Полиция задержала 54-летнюю жительницу Ялты за неуважение к Вечному огню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Севастополе 54-летнюю жительницу Ялты задержали за то, что она грела ноги без обуви на Вечном огне мемориала героической обороны, сообщили в полиции.

    Полиция задержала 54-летнюю жительницу Ялты, которая грела ноги на Вечном огне Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, сообщает УМВД по региону. Нарушительницу обнаружили после мониторинга видеозаписей в социальных сетях: на кадрах видно, как женщина сидит у мемориала, сняв обувь и положив ноги на огонь.

    По словам задержанной, она замерзла и решила согреться подобным образом. Температура воздуха в Севастополе последние дни была около нуля градусов, однако в четверг повысилась до 11-13 градусов тепла.

    Полиция собрала материалы по этому инциденту и направит их в следственный орган для дальнейшей проверки. Решение по поведению женщины будет принято после изучения всех обстоятельств дела.

    Ранее в Севастополе задержали мужчину, который потушил Вечный огонь на Мемориале героической обороны города.

    Позже в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    12 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега

    В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега во дворах

    В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Татарстана управляющие компании опробуют наземные беспилотники, способные заменить работу нескольких десятков дворников при уборке снега.

    В Казани управляющие компании приступили к тестированию наземных беспилотников для уборки снега, сообщает пресс-служба мэрии. В испытаниях участвуют два дрона: один сгребает снег, второй отбрасывает его в сторону и разравнивает очищенную поверхность.

    По данным мэрии, участок площадью 100 на 50 метров пара роботов очищает всего за пять минут, что сопоставимо с трудом 20–30 дворников.

    Вес каждого аппарата составляет примерно 500 кг, автономная работа возможна до восьми часов, а рабочая температура варьируется от минус 25 до плюс 50.

    Мэр Казани Ильсур Метшин отметил: «Использование роботов в городском хозяйстве – это требование сегодняшнего дня. Эту технику еще предстоит адаптировать, но первая неделя испытаний в условиях сильных снегопадов показала отличные результаты». Он добавил, что полностью отказаться от ручного труда не удастся, но автоматизация существенно поможет в зимний период.

    В мэрии отметили, что идея использовать беспилотники для уборки снега принадлежит самому Метшину и совпала с намерением предприятия, производящего дроны для спецоперации, адаптировать их к гражданским задачам. В городе ощущается нехватка около 900 дворников, что и продиктовало необходимость внедрения подобных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани началось тестирование запуска роботов-доставщиков. Роботы-роверы сканируют улицы города для создания маршрутов доставки.


    12 февраля 2026, 22:45 • Новости дня
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

    В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С марта российские гостиницы, согласно постановлению правительства № 1912 от 27.11 2025 года, обязаны ждать заселения гостей сутки, а отмена брони до заезда позволит вернуть оплату полностью.

    Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

    С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

    Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

    Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

    С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Ульяна Никонова отметила, что сдача дачных домов в аренду посуточно или на длительный срок не запрещена. Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия». Финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года, из-за того, что банки считают  такие операции подозрительными.


    12 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды

    Экс-заммэра города Арсеньева задержали за криптопирамиду на 25 млн рублей

    Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшую заместительницу мэра Арсеньева в Приморье заключили под стражу по подозрению в обмане россиян на 25 млн рублей через финансовую криптопирамиду.

    В Приморье задержали бывшую заместительницу мэра города Арсеньева, которую подозревают в мошенничестве на сумму свыше 25 млн рублей, передает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, экс-чиновница организовала финансовую пирамиду под видом криптобиржи. «Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье по подозрению в мошенничестве и обмане россиян на более 25 млн рублей на мнимой криптобирже», – сообщил источник агентства.

    По версии следствия, схема действовала с 2015 по 2023 год, когда подозреваемая еще была муниципальной служащей. Она убеждала знакомых в наличии доступа к криптобирже, которая на деле оказалась финансовой пирамидой OneCoinLimited. Женщина знала, что вложенные средства нельзя конвертировать в реальную валюту.

    Получив от людей деньги, фигурантка открывала криптокошельки, но доступ к ним оставляла только себе. Таким образом она скрывала как сведения о реальном доходе, так и сам факт получения прибыли от вовлечения в пирамиду новых участников. На уловки мошенницы попались не менее 40 жителей региона.

    На данный момент официально потерпевшими признаны более 20 человек, а общий ущерб превысил 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшую чиновницу под стражу на два месяца.

    Полиция просит других возможных пострадавших, которые еще не обращались с заявлениями, связаться с правоохранительными органами. Это можно сделать по телефонам: 8(42361)42578 и 8(42361)44503. Расследование продолжается. Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали по делу о взятке.

    12 февраля 2026, 14:48 • Новости дня
    Роспотребнадзор оценил риски завоза парапоксвируса

    Роспотребнадзор сообщил о минимальных рисках завоза парапоксвируса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России не выявлено ни одного случая парапоксвирусной инфекции, а вероятность попадания вируса на территорию страны оценивается как крайне низкая, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Случаи заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных в России отсутствуют. Риски завоза вируса являются минимальными, а все противоэпидемические меры выполняются в полном объеме как на границе, так и внутри страны, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Max.

    В ведомстве уточнили, что специалисты продолжают мониторинг ситуации в зарубежных странах, оперативно оценивают эпидемиологические риски с помощью системы АИС «Периметр», а также осуществляют санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России.

    Ранее два случая заражения лошадей парапоксвирусом были выявлены в Швеции, заболевание проявлялось кожными пузырьками и язвами на конечностях животных. Впервые этот вирус был зафиксирован у лошади в Финляндии в 2013 году, а в 2021–2022 годах были отмечены единичные случаи заражения у лошадей и людей, тесно контактировавших с больными животными. У людей болезнь обычно протекает в легкой форме и сопровождается локальными кожными поражениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии завоза вируса Нипах в Россию. Также ведомство взяло на контроль вспышку вируса Марбург в Эфиопии после случаев заболевания на Украине.

    При этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России сохраняется угроза ввоза таких инфекций, как холера, лихорадки Зика и чикунгунья, несмотря на снижение числа завозных случаев малярии.

    12 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Экс-глава «Локомотива» извинился перед семьей убитого по его заказу

    Экс-глава «Локомотива» Липатов извинился перед семьей убитого по его заказу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов извинился перед вдовой и дочерью убитого по его заказу советника главы Министерства путей сообщения Игоря Фоминова в 2002 году.

    На заседании Одинцовского городского суда адвокат Липатова зачитала текст телеграммы, передает РБК. «Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся», – говорится в обращении.

    В своем послании Липатов также подчеркнул, что не ждет понимания и прощения от родственников убитого, поскольку осознает, что является «причиной их боли на всю оставшуюся жизнь». Помимо слов сожаления, он перечислил жене и дочери Фоминова 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

    Отвечая на вопрос государственного обвинителя, почему ранее не предпринял подобных шагов, Липатов пояснил, что осознал свои поступки только к концу следствия. «Телеграмма – это один из моментов сегодняшних моего волеизъявления и моего понимания жизни. Я понимаю, что я телеграммой дела не исправлю и что я совершил непоправимое», – признал он.

    Также в ходе заседания защита Липатова приобщила к материалам дела несколько благодарственных писем. В них отмечалась его благотворительная деятельность: регулярная поддержка детского приюта, помощь военнослужащим и участие в гуманитарных акциях.

    В январе экс-глава совдира ФК «Локомотив» оказался фигурантом дела о заказных убийствах.

    12 февраля 2026, 15:08 • Новости дня
    Белоусов осмотрел забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министру обороны России Андрею Белоусову продемонстрировали новые забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, сообщило Минобороны.

    Эти устройства предназначены для защиты маршрутов передвижения штурмовых подразделений и путей подвоза продовольствия и боеприпасов. «Кроме того, представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов», – говорится в сообщении в канале Минобороны в мессенджере Max.

    Министру также показали опытный мобильный комплект для современной закрытой связи, который обеспечивает полный спектр защищенного взаимодействия между подразделениями. На кадрах, опубликованных Минобороны, Белоусову также доложили о готовности нового беспилотника для ретрансляции радиосигнала, что позволит увеличить дальность работы ударных дронов.

    Напомним, Белоусов провел совещание с командованием «Южной» группировки войск.

