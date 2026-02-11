Пентагон велел второму авианосцу быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке

WSJ: Пентагон готовит второй авианосец к развертыванию на Ближнем Востоке

Tекст: Антон Антонов

По данным Wall Street Journal, Пентагон распорядился, чтобы вторая авианосная ударная группа была готова к переброске на Ближний Восток на фоне возможного роста угрозы со стороны Ирана. Источники издания отмечают, что формальный приказ о развертывании еще не поступил, но его могут отдать в ближайшие часы, передает РИА «Новости».

Один из чиновников уточнил, что подготовка может занять две недели, и авианосец, вероятно, будет отправлен с восточного побережья США. Чиновники сообщили, что авианосец «Джордж Буш» сейчас проходит учения у побережья Вирджинии. По их словам, эти маневры могут быть ускорены для более быстрой готовности к возможному отправлению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» пересекла Аравийское море в сопровождении кораблей снабжения и катеров. Американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива вблизи иранской границы.