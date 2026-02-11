  • Новость часаПожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    11 февраля 2026, 22:44 • Новости дня

    Дмитриев спрогнозировал неизбежную отставку «оруэлловского» Стармера

    Tекст: Вера Басилая

    «Оруэлловский» премьер-министр Британии Кир Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в правительстве, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности отставки премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости».

    По его словам, политический кризис в стране усиливается на фоне скандалов, связанных с назначением лиц с сомнительной репутацией, ростом преступности, неконтролируемой миграцией, а также цензурой и экономическими проблемами.

    «Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банды педофилов-растлителей, досрочное освобождение преступников, призывы к войне, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера», – отметил Дмитриев.

    По его словам, затягивание Стармером отставки стало «мучительным зрелищем».

    Поводом для новых требований об уходе Стармера стал отставка главы его аппарата Моргана Максуини. Это произошло после того, как в Британии разгорелся скандал вокруг бывшего посла в США Питера Мандельсона и его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

    После инцидента часть лейбористов и оппозиционных политиков публично выступили за отставку премьера. Несмотря на давление, все члены кабинета министров выразили Стармеру поддержку.

    Политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о контактах его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Сам Кир Стармер отверг слухи об отставке и заявил, что не намерен лишаться доверия избирателей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    9 февраля 2026, 11:23 • Новости дня
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британская партия «Реформировать Соединенное Королевство» начала активную работу по обновлению своей внешнеполитической позиции, стараясь дистанцироваться от прежних неоднозначных высказываний своего лидера Найджела Фараджа о России.

    Главной задачей для политиков сейчас стало устранение «российской проблемы» Фараджа – в прошлом он называл президента России «восхищавшим его как оператора», а позже заявлял, что Запад спровоцировал спецоперацию на Украине расширением НАТО, пишет Politico.

    В последнее время Фарадж дистанцируется от прежних заявлений, называя Путина «очень плохим человеком» и заявляя, что Британия должна сбивать российские самолеты, если те нарушат британское воздушное пространство. Его заместитель Ричард Тайс назвал Путина «монструозным тираном и злодеем». Кроме того, партия сменила лидера в Уэльсе после того, как экс-лидер региона был осужден за получение взяток от России.

    По данным издания, партия проводит консультации с европейскими дипломатами и представителями Украины, чтобы заверить их в поддержке Киева. Несмотря на это, дипломаты из Восточной Европы продолжают сомневаться в четкости позиции партии по вопросам России и спецоперации на Украине, отмечая, что ее послания недостаточно однозначны.

    Для укрепления внешнеполитической повестки партия привлекла советником Алана Мендосу, главу аналитического центра Henry Jackson Society, известного жесткой позицией против России и неоконсервативными взглядами. Однако в самой партии есть противоречия между сторонниками традиционного консерватизма и теми, кто настаивает на более радикальном националистическом подходе по образцу MAGA – «Сделаем Британию снова великой».

    Отношения Фараджа с президентом США Дональдом Трампом также вызывают вопросы у избирателей. Хотя Фарадж публично осудил некоторые инициативы Трампа, он по-прежнему поддерживает связи с окружением президента США и участвует в международных консультациях. Представители партии признают: пересмотр позиций по России и Америке – только часть работы, чтобы убедить британское и международное сообщество в надежности партии как будущей правящей силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фарадж планирует лишить граждан Евросоюза льгот с целью предотвращения дальнейшего роста налогов в Соединенном Королевстве.

    9 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку

    Дмитриев повторно призвал премьера Британии Стармера подать в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом оставить свой пост.

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев прокомментировал публикацию, в которой содержался призыв к Стармеру уйти в отставку ради общего блага страны, передает ТАСС.

    «Кир Стармер, просто сделай это!» – написал Дмитриев на английском языке.

    На прошлой неделе Дмитриев обратился к Стармеру с призывом уйти в отставку после его публикации о патриотизме и инициативе «Гордость на местах».

    Ранее свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

    10 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Стармер отказался добровольно покидать пост премьера Великобритании

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на фоне слухов об отставке сделал заявление, которое транслировал телеканал Sky News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что не уйдет со своего поста и не откажется от мандата, данного избирателями.

    В ходе встречи с избирателями в графстве Хартфордшир Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который мне дали, чтобы изменить эту страну. Я никогда не уйду от людей, за которых мне поручено бороться, и я никогда не откажусь от страны, которую я люблю».

    Стармер также отметил, что лейбористское правительство должно бороться за миллионы людей, а не заниматься внутренними конфликтами. Это заявление прозвучало на фоне обсуждений внутри партии о возможной смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    9 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    Принц Уильям выразил тревогу из-за новых разоблачений по делу Эпштейна

    Принц Уильям и Кэтрин выразили обеспокоенность публикациями по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, включающих миллионы страниц документов.

    Наследник британского престола и его супруга Кэтрин крайне встревожены последними публикациями и разоблачениями по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь пары заявил: «Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему о жертвах», эти слова приводит корпорация Би-Би-Си.

    Недавно Скотленд-Ярд начал уголовное расследование против бывшего посла Британии в США Питера Мандельсона, подозреваемого в передаче конфиденциальных данных Эпштейну. Новые детали дела привели к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который ушел в отставку в воскресенье.

    В январе 2026 года Минюст США завершил публикацию обширных материалов по делу Эпштейна. Среди документов фигурируют имена десятков известных политиков, бизнесменов и членов королевских семей, а также видеозаписи и фотографии. Среди знакомых Эпштейна были Билл Клинтон и Дональд Трамп.

    Полное обнародование досье стало возможным после принятия закона Конгрессом США в ноябре 2025 года. Судебное преследование Эпштейна было прекращено после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Дело Эпштейна уже ранее повлияло на членов британской королевской семьи. В 2019 году принц Эндрю отказался от официальных обязанностей, а в 2022 году был лишен почетных званий и роли покровителя организаций.

    В октябре 2025 года Эндрю объявил о прекращении использования титула герцога Йоркского, а позже Букингемский дворец подтвердил – он будет лишен титула «принц».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

    Кроме того брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

    Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

    9 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Экс-министра Франции поместили под охрану после угроз из-за Эпштейна

    Экс-министр Франции Ланг и его жена получили охрану после угроз из-за Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр культуры Франции Жак Ланг и его жена получили полицейскую охрану после появления угроз в соцсетях, связанных с делом Джеффри Эпштейна, сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

    Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под охрану полиции из-за угроз в социальных сетях, связанных с публикацией информации о связях семьи бывшего министра с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ранее национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег после появления сведений об их контактах с Эпштейном. В сообщении телеканала говорится: «Жак Ланг и его супруга Моник были помещены под полицейскую охрану из-за угроз в соцсетях после обнародования связей бывшего министра культуры с Джеффри Эпштейном». Не уточняется, будет ли аналогичная мера защиты применена к Каролин Ланг, которая также фигурирует в документах по делу Эпштейна.

    BFMTV напоминает, что в 1977 году Ланг подписал петицию в защиту сексуальных отношений между взрослыми и детьми, а в 2021 году он публично выразил сожаление по этому поводу, назвав поступок глупым. В воскресенье Жак Ланг был вызван во французский МИД для дачи объяснений относительно своих связей с Эпштейном. На фоне скандала бывший министр объявил о намерении уйти с поста главы Института арабского мира, а его дочь Каролин покинула ряд руководящих должностей, включая пост главы профсоюза кинопродюсеров, когда стали известны подробности о связях семьи с Эпштейном.

    Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Напомним, что в 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними, а в июле того же года он был найден мертвым в тюремной камере, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела финансиста Джеффри Эпштейна до конца.

    В Британии скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, где обсуждались вопросы, связанные с официальными правительственными документами.

    Американский миллиардер Илон Маск пообещал оплатить адвокатские услуги тем, кто решится дать показания по списку клиентов Джеффри Эпштейна и столкнется с судебными исками.

    9 февраля 2026, 23:33 • Новости дня
    Стармер отверг призывы уйти в отставку

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер отказался прислушаться к призывам уйти в отставку, даже со стороны лидера своей партии в Шотландии, пообещав продолжить борьбу после того, как назначение Питера Мандельсона послом США повергло его правительство в кризис.

    Находясь под давлением из-за назначения человека, чьи тесные связи с покойным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном стали достоянием общественности, Стармер попытался изменить ситуацию.

    Однако требование Анаса Сарвара, лидера шотландской лейбористской партии, об отставке Стармера и уход второго высокопоставленного помощника за два дня мало что сделали для того, чтобы остановить вопросы о его рассудительности и способности управлять страной, пишет Reuters.

    Отставка главы отдела коммуникаций Тима Аллана последовала за уходом ближайшего помощника Стармера, Моргана Максуини, который заявил, что взял на себя ответственность за консультирование по вопросу назначения Мандельсона на высший дипломатический пост Британии в США.

    Несмотря на вмешательство Сарвара, Стармер позже получил сообщения поддержки от своих ведущих министров и некоторых потенциальных соперников.

    «После того, как я так упорно боролся за возможность изменить нашу страну, я не готов отказаться от своего мандата и своей ответственности перед страной или погрузить нас в хаос, как это сделали другие», – заявил Стармер.

    Он добавил, что его цель – предотвратить приход к власти популистской Партии реформ, возглавляемой ветераном-сторонником «Брексит» Найджелом Фараджем.

    «Это моя борьба, это наша общая борьба, и мы в этом вместе», – отметил Стармер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, полиция провела обыски у бывшего посла Британии в США по делу Эпштейна. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

    СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру. При этом в январе жители Британии выступили за смещение Стармера с поста лидера лейбористов. Bloomberg узнало о намерении Стармера уйти в отставку ввиду ряда увольнений ближайших соратников. Даже Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку.

    9 февраля 2026, 13:39 • Новости дня
    Принц Эндрю отправил Эпштейну секретные британские документы

    Reuters: Принц Эндрю делился с Эпштейном правительственными документами

    Tекст: Мария Иванова

    Скандал вокруг брата короля Карла III принца Эндрю усилился после публикации переписки Эндрю с Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами, отмечает Reuters.

    Брат короля Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну британские правительственные документы, передает Reuters.

    Агентство ссылается на электронные письма из недавно обнародованных в США файлов, где говорится «Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, младший брат короля Карла, в 2010 году отправил Джеффри Эпштейну официальные британские торговые документы, передав покойному сексуальному преступнику информацию, полученную им в качестве правительственного посланника».

    В опубликованных документах содержатся электронные письма, по которым видно, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других странах. Эти отчеты были подготовлены для Эндрю в рамках его официальной поездки в качестве правительственного посланника. В публикации подчеркивается, что торговым представителям обычно запрещено делиться подобной конфиденциальной или коммерческой информацией, передает РИА «Новости».

    Полиция Британии пока не ответила агентству на вопрос, планируют ли правоохранители начать новое расследование в отношении Эндрю. Скандал вокруг связей принца с Эпштейном длится уже несколько лет. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов.

    В одной из последних партий файлов по делу Эпштейна также оказались фотографии, на которых Эндрю склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу в нью-йоркском особняке Эпштейна. СМИ уточняют, что снимки сделаны внутри резиденции финансиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат британского короля Эндрю разрешал Джеффри Эпштейну использовать военные аэродромы Британии

    Невестка Карла III приняла решение закрыть благотворительный фонд после скандала с Эпштейном.

    В начале февраля британский принц Эндрю покинул Виндзорский замок.

    9 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    FT: США стали массово отказывать топ-менеджерам в визах из-за нарушений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство США в Лондоне начало массово отказывать топ-менеджерам в визах из-за наличия в их биографии мелких преступлений, сообщает газета Financial Times со ссылкой на адвокатов.

    Посольство США в Лондоне массово отказывает в визах топ-менеджерам компаний из-за незначительных преступлений в их прошлом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Газета отмечает, что такие отказы участились с лета и связаны с новой политикой, утвержденной госсекретарём Марко Рубио.

    «Посольство США в Лондоне не позволяет бизнес-менеджерам высшего уровня посещать Америку из-за незначительных преступлений», – приводит издание прямую речь.

    По данным адвокатов, теперь даже мелкие правонарушения, случившиеся десятилетия назад, могут стать причиной отказа в туристической или деловой визе. Среди оснований для отказа – участие в барных драках или случаи вождения автомобиля в нетрезвом виде.

    Такая практика затрагивает руководителей различных компаний, в том числе технологических, и вызывает обеспокоенность среди представителей британского бизнеса. Некоторые эпизоды в биографиях топ-менеджеров относятся ещё к 1970-м годам, однако американские дипломаты отказывают в визах, руководствуясь новой жёсткой политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал европейские страны прекратить закупки российской нефти.

    Число заявок на британское гражданство от американцев выросло на 50%.

    9 февраля 2026, 09:03 • Новости дня
    Politico: Британия признала провал проекта Brexit спустя десять лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти десятилетие спустя после выхода из ЕС экономика Британии показывает худшие темпы роста по сравнению с еврозоной, а иммиграция превысила 900 тыс. человек, указывает газета Politico.

    Brexit оказался полностью провальным проектом для Британии, приводит слова издания ТАСС. По мнению газеты, спустя почти десять лет с момента голосования Лондону необходимо открыто признать неудачу выхода из Евросоюза – как для нормализации европейской политики, так и для укрепления внутренней стабильности.

    Politico отмечает, что после Brexit в Британии был зафиксирован резкий рост иммиграции, в 2023 году страну выбрали более 900 тыс. новых жителей. При этом экономика Соединенного Королевства с 2020 года росла медленнее, чем в еврозоне и ЕС в целом. Долговая нагрузка страны сейчас превышает 100% от ВВП, что, по мнению издания, сопоставимо или хуже показателей ряда европейских государств с большими долгами.

    Издание добавляет, что за последние 14 лет правления консерваторов после референдума 2016 года значительные политические ресурсы тратились на внутренние споры, связанные с Brexit, вместо того чтобы проводить структурные реформы и повышать конкурентоспособность экономики.

    Согласно отчету экспертов, Brexit ежегодно обходится Британии в 90 млрд фунтов стерлингов (более 118 млрд долларов) недополученных налогов, а ВВП страны оказался на 6-8% ниже, чем мог бы быть. Кроме того, ВВП на душу населения сократился на 2,7-3,7 тыс. фунтов (примерно 3,5-4,8 тыс. долларов).

    Напомним, в 2016 году на референдуме за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев. Британия официально покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года, а переходный период завершился 1 января 2021 года. В рамках соглашения с ЕС сохранена зона свободной торговли и безвизовое посещение стран на срок до 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости снижения напряженности в отношениях с Евросоюзом. Экономические последствия Brexit оказались значительными для Британии.

    11 февраля 2026, 10:29 • Новости дня
    Названы причины сохранения власти Стармером в Британии

    Politico: Стармер удержал пост премьера после скандала и отставок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кир Стармер остается на посту премьер-министра Британии, несмотря на отставки двух ключевых членов своей команды, призыв к уходу от лидера шотландских лейбористов Анаса Сарвара и новый скандал вокруг Питера Мандельсона, назначенного им послом в США, и его связей с Джеффри Эпштейном, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Стармер заявил: «Я никогда не откажусь от мандата, который получил для того, чтобы изменить эту страну, никогда не предам людей, за которых борюсь, и страну, которую люблю».

    Попытка оппозиции внутри партии развить кампанию по отставке Стармера провалилась: во-первых, весь кабинет почти сразу поддержал премьер-министра. Даже коллега Сарвара из Уэльса Элинед Морган публично выступила за Стармера, а другие старшие фигуры Лейбористской партии отказались поддержать призыв к смене лидера. Внутрипартийные источники отмечают, что негативная реакция на инициативу Сарвара может оттолкнуть других от подобных шагов.

    Во-вторых, потенциальных кандидатов на замену Стармеру не много: у экс-заместителя Ангелы Рейнер продолжается расследование по налогам, у главы Минздрава Уэса Стритинга недостаточно прочная поддержка в избирательном округе, а популярный среди партийцев мэр Манчестера Энди Бернэм вообще не может баллотироваться в парламент. На данный момент никто из возможных преемников не готов бросить открытый вызов Стармеру.

    Заседание парламентской фракции лейбористов накануне прошло на фоне аплодисментов в адрес премьера, хотя депутаты обеспокоены майскими выборами, где партия рискует потерять позиции. Лейбористы традиционно не склонны к быстрой смене лидеров, даже если их популярность падает.

    Среди аргументов в пользу сохранения Стармера на посту также звучит опасение вызвать нестабильность на финансовых рынках, как это было после «мини-бюджета» Лиз Трасс. В окружении премьера считают, что отставка может дорого стоить экономике. Однако пример недавних ошибок консерваторов напоминает: если рейтинги Стармера не вырастут или произойдет новый крупный скандал, партия может резко изменить позицию.

    Накануне Стармер отверг слухи об отставке и подчеркнул, что не намерен отказываться от доверия избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о тесном общении его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Стармер отказался уйти в отставку несмотря на призывы и пообещал продолжить борьбу, даже несмотря на критику со стороны однопартийцев. Кризис в правительстве спровоцировало назначение Питера Мандельсона послом Британии в США и его связи с Эпштейном.

    10 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    NYT: Скандал с Эпштейном ударил по позициям премьера Британии Стармера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политическое будущее британского премьер-министра Кира Стармера пошатнулось после обнародования фактов тесного общения его ключевых советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет New York Times

    Несмотря на отсутствие личного знакомства с фигурантом, глава правительства столкнулся с серьезным кризисом, пишет New York Times.

    Причиной стали вскрывшиеся тесные контакты его окружения, включая посла Питера Мандельсона, с осужденным преступником.

    Ситуация уже привела к громким отставкам руководителя аппарата и директора по коммуникациям. Стармер вынужден был публично объясниться за допущенные кадровые ошибки.

    «Прошу прощения за то, что поверил лжи этого человека и назначил его», – заявил политик.

    Эксперты сомневаются, что действующий премьер сумеет сохранить свой пост до выборов 2029 года. Критики уверены, что он проявил непростительную слабость и пожертвовал моральными принципами ради политической выгоды.

    Ранее ФБР заявило, что нет доказательств того, что Эпштейн руководил сутенерской сетью для педофилов.

    При этом Стармер отказывался прислушаться к призывам уйти в отставку после скандала с Эпштейном.

    10 февраля 2026, 09:11 • Новости дня
    Американские стелс-истребители F-35A прибыли на базу Лейкенхит в Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II ближе к странам ближневосточного региона, они приземлились на авиабазе ВВС Британии Лейкенхит, сообщает портал Air & Space Forces Magazine.

    Шесть американских стелс-истребителей F-35A Lightning II приземлились на авиабазе Лейкенхит в Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

    Самолёты прибыли ближе к странам ближневосточного региона и пересекли Атлантику 9 февраля.

    В публикации отмечается, что «ещё несколько американских стелс-истребителей приблизились 9 февраля к Ближнему Востоку. Полдюжины самолётов пятого поколения F-35A Lightning II совершили посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании после пересечения Атлантики», – говорится в сообщении портала.

    Истребители сопровождали самолёты-заправщики Boeing KC-135 Stratotanker.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили военные самолеты с баз в Германии на Ближний Восток.

    США перебросили эмиров запрещенного в России «Исламского государства» из Сирии в Ирак.

    США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    11 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    Захарова: Спецслужбы Британии знали о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Британии были осведомлены о связях бывшего принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, но не предпринимали никаких действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские спецслужбы знали о связях бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, с американским финансистом Джеффри Эпштейном, но не предпринимали никаких шагов, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила: «Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас просто Эндрю Виндзорским – что, о нем не знали британские спецслужбы, что ли? Конечно, знали».

    По ее словам, Эндрю лишили титулов и «выкинули на помойку истории» за несколько месяцев до публикации файлов Эпштейна, что свидетельствует о том, что профильные ведомства уже были в курсе грядущего скандала.

    Захарова также подчеркнула, что ведомства знали обо всех действиях «Эндрю Виндзорского», но не придали огласке эти сведения и не предприняли шагов для защиты монархии от разразившегося скандала.

    Брат короля Карла III Эндрю оказался в центре скандала, связанного с Джеффри Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов. Последние опубликованные файлы по делу Эпштейна содержат фотографии, на которых Эндрю наклоняется над неизвестной молодой женщиной в особняке Эпштейна в Нью-Йорке.

    Скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами.

    Брат короля Карла III разрешал Эпштейну использовать военные аэродромы Британии.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покинул резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном.

    Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу Эпштейна.

