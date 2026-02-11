Tекст: Вера Басилая

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности отставки премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости».

По его словам, политический кризис в стране усиливается на фоне скандалов, связанных с назначением лиц с сомнительной репутацией, ростом преступности, неконтролируемой миграцией, а также цензурой и экономическими проблемами.

«Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банды педофилов-растлителей, досрочное освобождение преступников, призывы к войне, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера», – отметил Дмитриев.

По его словам, затягивание Стармером отставки стало «мучительным зрелищем».

Поводом для новых требований об уходе Стармера стал отставка главы его аппарата Моргана Максуини. Это произошло после того, как в Британии разгорелся скандал вокруг бывшего посла в США Питера Мандельсона и его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

После инцидента часть лейбористов и оппозиционных политиков публично выступили за отставку премьера. Несмотря на давление, все члены кабинета министров выразили Стармеру поддержку.

Политическое будущее премьер-министра Британии Кира Стармера пошатнулось после публикации сведений о контактах его советников с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Сам Кир Стармер отверг слухи об отставке и заявил, что не намерен лишаться доверия избирателей.

