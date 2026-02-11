Путин поручил улучшить механизмы трудоустройства иностранцев после вузов

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.
Указывается, что кабмину, в частности, поручено проанализировать «механизмы трудоустройства» в России граждан других стран, «получивших высшее образование в государственных образовательных организациях». По итогам анализа правительство должно реализовать меры, направленные на совершенствование этих механизмов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья». Он также дал поручение продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка. Президент распорядился разработать поправки о семейных ценностях в рекламе. Глава государства поручил доработать программы по обеспечению жильем семей с детьми.