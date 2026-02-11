Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Президент также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги. Семья» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.

Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 года. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

Правительство России утвердило план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.