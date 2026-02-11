Пассажир рейса Пекин – Москва умер после экстренной посадки в Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолет, следовавший по маршруту Пекин – Москва, совершил экстренную посадку в Казани из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает ЦСУТ России на транспорте СК России. По предварительным данным, 37-летнему мужчине внезапно стало плохо во время полета. После приземления медики скорой помощи констатировали его смерть.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту случившегося. В ведомстве сообщили: «Обстоятельства произошедшего устанавливаются». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад пассажир скончался на борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова. Ранее в сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar до Иркутска также умер пассажир. А второму пассажиру в том же рейсе оказали медицинскую помощь и выдали справку об отстранении от полетов.

До этого, в мае российский самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, совершил посадку в казахстанском Актобе из-за ухудшения состояния пассажира, который скончался после приземления.