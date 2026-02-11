Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии

Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Документ направлен на совершенствование служебно-боевой деятельности Росгвардии.
В указе подчеркивается, что «в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ». Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.