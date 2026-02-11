Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Об этом сообщили в Министерстве культуры России, передает ТАСС.
«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», – подчеркнули в ведомстве.
В январе выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.
В среду стало известно, что Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что у Богомолова были веские основания покинуть пост ректора МХАТ.