Президент ЦАР запланировал встречу с Путиным в Москве

Президент ЦАР Туадера объявил о намерении встретиться с Путиным в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера рассказал о своих намерениях посетить Россию. В ходе интервью RT он отметил, что рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным», – заявил Туадера в интервью. Другие детали планируемой поездки пока не уточняются.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с победой на выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Туадера 19 января был признан победителем президентских выборов в Центральноафриканской Республике, набрав почти 78% голосов.

До этого президент ЦАР не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.



