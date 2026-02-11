BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

Tекст: Денис Тельманов

Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

