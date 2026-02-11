  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    11 февраля 2026, 18:59 • Новости дня

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

    Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн BMW может объявить масштабный отзыв автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, пишут немецкие СМИ. По их данным, речь идет о более чем полумиллионе машин,

    Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

    Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

    Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    В сервисе «СберАвто» подсчитали, что лидерами сегмента онлайн-продаж в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж.

    Житель Подмосковья добился взыскания с немецкого автоконцерна BMW более 400 млн рублей после отказа заменить кроссовер X7 с неисправной вентиляцией сидений.

    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    В Норвегии прошли успешные испытания европейской гиперзвуковой ракеты
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    11 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

    Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году

    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск производства на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намечен на 2026 год, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме.

    Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».

    Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.

    В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев.

    Комментарии (15)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    Комментарии (19)
    9 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что количество жалоб на электронный блок управления у Lada Largus составляет менее одной тысячной от всех продаж.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе АвтоВАЗа опровергли появившуюся ранее информацию о массовых проблемах с электронным блоком управления на автомобилях Lada Largus. В компании уточнили, что официальная статистика не подтверждает массового характера дефектов, о которых писали СМИ.

    В сообщении пресс-службы говорится: «С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей».

    Дополнительно в АвтоВАЗ е проинформировали, что ведется проверка информации по сервисным центрам и автопаркам, которые упоминались в публикациях. При этом компания следит за поступающими обращениями, чтобы своевременно реагировать на возможные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31% в 2025 году. Компания открыла дилерские центры за рубежом и завершила сертификацию автомобилей Lada для Вьетнама.

    «АвтоВАЗ» анонсировал проведение проверки автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска для подтверждения потребительских характеристик.

    Руководство компании заявило о важности локализации автомобилей Lada в Иране и открытии там дилерского центра.

    Комментарии (6)
    9 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    ГАЗ заявил о готовности рассмотреть сборку LCV в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа ГАЗ прошла сертификацию своих легких коммерческих автомобилей (LCV) на рынке Саудовской Аравии и в случае устойчивого спроса может рассмотреть запуск крупноузловой сборки в стране, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

    Группа ГАЗ успешно завершила сертификацию своих легких коммерческих автомобилей на рынке Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Алиханов сообщил, что если продукция ГАЗ будет востребована покупателями, компания рассмотрит вариант крупноузловой сборки автомобилей в самой Саудовской Аравии.

    В таком случае автомобили предназначены не только для местного рынка, но и для экспорта в соседние страны. Алиханов подчеркнул, что окончательное решение зависит от объемов спроса на продукцию ГАЗ в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ГАЗ подал иск к немецкой компании Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро.

    На Кубе решили открыть торговый дом по продаже автомобилей ГАЗ.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 14:30 • Новости дня
    Лавров: Мерц и Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус официально призвали готовиться к возможной войне с Россией.

    По словам главы МИД, в Берлине продолжают придерживаться антироссийской риторики, несмотря на то, что высказывания о необходимости «нанести поражение» России стали менее резкими, передает ТАСС.

    «Сейчас, конечно, они немного поутихли со своими требованиями «нанесения поражения», но им по-прежнему «неймется». Всякие мерцы, писториусы объявили официально, что в 2029–2030 гг. надо быть готовыми к войне против России», – сказал он в интервью НТВ.

    Министр также отметил, что западные политики продолжают злорадствовать, подавая ситуацию на фронте как «ухудшающуюся для России».

    Лавров добавил, что немецкие чиновники ежедневно подчеркивают «ослабление российской экономики», одновременно заявиляя о необходимости готовиться к войне, потому что Россия якобы «нападет» через три года. Глава МИД выразил недоумение, что такие заявления не согласуются между собой, и призвал западных политиков определиться с аргументацией.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 01:41 • Новости дня
    Поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%

    Поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44% по итогам 2025 года

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая на российский рынок снизились на 44%, сообщил посол России в КНР Игорь Моргулов.

    «В 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли«, – приводит слова Моргулова РИА «Новости».

    Дипломат пояснил, что снижение импорта из Китая в Россию предсказывали многие специалисты. Моргулов объяснил сокращение импорта насыщением российского рынка рядом категорий китайской продукции.

    Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что общий товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2025 года снизился на 6,9% и составил 228,105 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что на российском авторынке к 2026 году ожидается уменьшение доли новых автомобилей из Китая и рост отечественного производства, особенно марки Lada. Импорт новых автомобилей в Россию в январе 2026 года сократился на 25% по сравнению с январем 2025 года.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Генпрокуратура ФРГ обвинила украинца в подготовке диверсий

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Германии предъявили обвинения гражданину Украины по делу о шпионаже и подготовке диверсий, фигурант якобы действовал по заданию российских спецслужб.

    Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения гражданину Украины Евгению Б. в шпионаже с целью подготовки диверсий и сговоре для совершения поджога, сообщает ТАСС.

    По данным прокуратуры, вместе с двумя соотечественниками Даниилом Б. и Владиславом Т., он в конце марта отправил из Кельна на Украину две посылки с GPS-датчиками.

    Следствие полагает, что подозреваемые планировали с помощью этих датчиков отследить маршруты доставки, чтобы впоследствии закладывать в такие посылки самодельные зажигательные и взрывные устройства, которые должны были сработать во время транспортировки. Прокуратура заявляет, что все трое получили задание от российских спецслужб через посредников в Мариуполе.

    Евгений Б. был задержан в Швейцарии 13 мая и экстрадирован в Германию 23 декабря прошлого года. Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны в Германии 9 и 10 мая 2025 года соответственно, обвинения им предъявили в середине января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали двух граждан с Украины по подозрению в подготовке диверсий с помощью посылок. Подозреваемые отслеживали перемещение грузов и маршруты доставки с использованием GPS-датчиков.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    Берлин приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приветствует состоявшийся обмен пленными между Россией и Украиной, сообщил официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус.

    Корнелиус отметил, что это первый подобный обмен за последние пять месяцев, передает ТАСС.

    «Мы приветствуем то, что произошел обмен пленными», – заявил он на брифинге.

    Корнелиус подчеркнул, что считает этот обмен «небольшим признаком прогресса» в переговорах, однако в Берлине надеются на более масштабные шаги, способные приблизить урегулирование конфликта. Он также подтвердил, что правительство Германии поддерживает продолжение переговоров в Абу-Даби.

    Кроме того, представитель кабмина обратил внимание на важность прямых переговоров между Россией и Украиной, подчеркивая, что, по мнению Берлина, именно этот формат остается ключевым для продвижения к мирному соглашению.

    Напомним, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    НПЗ в Германии заявил о риске для поставок топлива в Берлин из-за санкций США

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, в котором «Роснефть» владеет долей через дочернее предприятие, направило письмо главе минэкономики Германии Катерине Райхе, в котором предупредило о вреде американских санкций и риске для поставок топлива в Берлин, сообщило Reuters.

    «Мы уже сталкиваемся с ограничениями в нашей операционной деятельности», – приводит ТАСС со ссылкой на Reuters текст письма.

    Руководство завода призвало власти Германии добиться бессрочного освобождения от санкций США. В документе подчеркивается, что последствия действующих ограничений уже сказываются на безопасности снабжения топливом региона и угрожают стабильности поставок в Берлин и окрестности.

    Reuters сообщает, что в письме описаны усиливающиеся проблемы на предприятии, которое обеспечивает топливом девять из десяти автомобилей Берлина, поставляет горючее в столичный аэропорт, Бранденбург и восточную Германию, а также обеспечивает сырьем химическую промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Минфин США предоставил временное исключение из санкций для дочерних структур «Роснефти» в Германии, действующее до 29 апреля. Германия добивается продления этого исключения для НПЗ PCK.

    В 2023 году суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, подтвердив передачу под внешнее управление ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 12:19 • Новости дня
    Россия временно отказалась от создания единой платформы для авто

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия вынуждена пока отказаться от капиталоемкого проекта по разработке единой модульной платформы для автомобилей ввиду бюджетных ограничений, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в Госдуме.

    Алиханов заявил в Госдуме, что Россия вынуждена была отказаться от дорогостоящего проекта по созданию единой модульной платформы для автомобилей, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российские производители в условиях отсутствия государственной поддержки не смогут самостоятельно осилить такие затраты.

    Алиханов также отметил, что министерство теперь сосредоточит усилия на локализации производства критически важных компонентов для автомобильной промышленности, включая детали для электро- и гибридных моделей.

    По его словам, за прошлый год в России было выпущено 15 тыс. электромобилей и гибридов, что втрое превышает показатель предыдущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по Москве.

    Прототипы российского электромобиля «Атом» были показаны на презентации.

    Электромобиль «Атом» уже собрал 36 тыс. предзаказов в России.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    Ford сообщил о рекордном квартальном убытке из-за электромобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский автопроизводитель Ford Motor зафиксировал самый значительный квартальный убыток в своей истории из-за ранее анонсированных масштабных списаний, связанных с бизнесом по выпуску электромобилей.

    Американская компания Ford Motor зафиксировала самый крупный квартальный убыток в своей истории из-за масштабных списаний, связанных с подразделением электромобилей, сообщает «Интерфакс».

    В четвертом квартале 2025 года чистый убыток Ford составил 11,1 млрд долларов, тогда как годом ранее компания фиксировала прибыль в 1,8 млрд долларов.

    В декабре Ford объявила, что убытки подразделения Model e составили 19,5 млрд долларов. Кроме того, компания понесла дополнительные потери на сумму 900 млн долларов из-за импортных пошлин. Прибыль Ford без учета разовых факторов составила 13 центов на акцию, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

    Выручка компании за последний квартал снизилась на 5% и составила 45,9 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали 43,6 млрд долларов. За весь 2025 год чистый убыток Ford достиг 8,2 млрд долларов против прибыли в 5,9 млрд долларов в 2024 году, при этом выручка выросла на 1% до 187,3 млрд долларов.

    Число поставленных автомобилей в четвертом квартале уменьшилось до 1,083 млн против 1,188 млн годом ранее. За весь год поставки сократились на 2% и достигли 4,395 млн машин.

    Ford прогнозирует, что в 2026 году скорректированная прибыль до вычета налогов и процентов составит от 8 до 10 млрд долларов, а свободный денежный поток – от 5 до 6 млрд долларов. Капитальные вложения в 2026 году запланированы на уровне 9,5-10,5 млрд долларов.

    Совет директоров Ford одобрил выплату квартальных дивидендов – 15 центов на акцию, выплаты начнутся 2 марта, а реестр акционеров закроется 13 февраля. После публикации отчетности акции Ford на внебиржевых торгах подорожали на 0,7%, а за последние 12 месяцев рыночная стоимость компании выросла почти в полтора раза, достигнув 54,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ford подал три заявки на товарные знаки в России.

    Компания ранее подавала еще десять новых заявок на товарные знаки в России.

    Глава Ford Фарли заявил, что рынок электромобилей США может сократиться вдвое.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Водитель Lexus протаранил 11 машин на Дмитровском шоссе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Дмитровском шоссе водитель Lexus протаранил одиннадцать автомобилей, отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отдел полиции, сообщили в главке МВД по столице.

    Водитель Lexus последовательно врезался в 11 автомобилей на Дмитровском шоссе на севере Москвы, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел утром, когда в полицию поступило сообщение о массовом ДТП с участием иномарки.

    Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, управлявшего Lexus. По данным пресс-службы столичного главка МВД, он не смог объяснить причины своих действий. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

    В отношении нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. До этого в воскресенье на МКАД в Москве погибли два человека в результате падения автомобиля Mercedes с эстакады.

    Стоит отметить, что в конце января в Москве из-за сильных снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 44%.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    В Германии резко выросло число преступлений против журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Число политически мотивированных преступлений против журналистов в Германии достигло 818 с апреля 2024 года, из них 89 случаев были связаны с насилием, сообщает Deutsche Welle (Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle признана Минюстом иноагентом).

    С 1 апреля 2024 года по 30 ноября 2025 года в ФРГ было зарегистрировано 818 преступлений, направленных против работников прессы. Из них 89 случаев квалифицированы как насильственные действия. Всего за 2023 год было зафиксировано только 290 подобных инцидентов, сообщает Deutsche Welle.

    В материале отмечается, что новые данные свидетельствуют о резком росте угроз и нападений на представителей медиа. Преступления имели политическую подоплеку и включали как угрозы, так и физическое насилие.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что исполнители и организаторы убийств журналистов на Украине не смогут избежать наказания.

    Захарова считает, что западные структуры должны нести совместную ответственность с Киевом за гибель российских журналистов на Украине.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров заявил о реваншистских фантазиях властей Германии

    Лавров: Берлин одержим реваншистскими фантазиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал политику Германии, заявив, что власти страны движимы реваншистскими настроениями.

    По словам министра, такое отношение проявляется, в частности, в заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении сделать немецкую армию самой сильной на континенте, передает ТАСС.

    «Не отстает от Парижа и Берлин, который обуреваем реваншистскими фантазиями, иначе ничем нельзя объяснить заявление канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца о намерении вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе», – заявил Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

    Глава МИД также отметил, что современные политики Германии, Франции и других европейских стран, по его мнению, забыли о событиях Полтавской битвы, Березины, Сталинграда и Курской дуги. Лавров подчеркнул, что подобные исторические уроки должны служить напоминанием для нынешнего поколения европейских руководителей.

    Ранее Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны ФРГ Борис Писториус не могут удержаться от антироссийской риторики.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО решило привлечь к учениям в Арктике десятки тысяч военных
    Сербия отказалась по требованию Запада запрещать российские СМИ
    Токаев назначил дату референдума по новой Конституции Казахстана
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    Премию им. Кеосаяна решено вручить семье погибшего охранника техникума в Анапе
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ