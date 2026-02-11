Минстрой заявил об отсутствии планов повышения оплаты услуг УК

Минстрой заявил об отсутствии планов повышения оплаты услуг управляющих компаний

Tекст: Тимур Шайдуллин

Финансовая нагрузка на граждан при оплате услуг управляющих компаний увеличиваться не будет, сообщает Минстрой России. Министерство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о повышении цен на услуги УК и опровергло их.

«Минстрой России считает важным исполнение поручения президента РФ непосредственно путем освобождения от обложения НДС услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД, а не путем увеличения финансовой нагрузки на граждан», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее в прессе появлялась информация, что Минстрой поддерживает повышение цен на услуги управляющих компаний. Однако министерство объяснило, что речь идет об инициативе парламентариев, направленной на освобождение от уплаты НДС для юрлиц, которые занимаются управлением многоквартирными домами.

Данная инициатива связана с поручением, которое президент РФ дал по итогам заседания Президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни» 15 апреля 2025 года. В Минстрое подчеркнули, что задача – не перекладывать налоговую нагрузку на граждан, а исполнить поручение за счет изменения подхода к налогообложению УК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании предоставлять собственникам помещений отчет о деятельности за прошедший год.

Также глава государства заявил, что граждане, оплачивающие капитальный ремонт, должны понимать, на что тратятся средства. Он поручил вывести из-под НДС работы по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах.