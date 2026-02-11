МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

