    11 февраля 2026, 17:48 • Новости дня

    Politico: США не будут массово выводить войска из Европы

    Politico сообщило о сохранении основного контингента США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти заверяют европейских партнеров, что не планируют серьезного сокращения военного присутствия и возможны лишь незначительные корректировки численности войск, отмечают западные СМИ.

    США не планируют масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе в ближайшее время. Американские и натовские чиновники сообщили, что возможные изменения будут ограниченными, а основные боевые подразделения и техника останутся на континенте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    По данным собеседников Politico из семи европейских стран, с начала года Вашингтон заверяет партнеров по НАТО, что речь может идти лишь о незначительных корректировках и небольшом сокращении ротационных сил. Эти обещания особенно важны на фоне опасений стран НАТО, которые усилились после возвращения президента США Дональда Трампа к власти и его призывов к Европе увеличить собственные оборонные расходы, отмечает издание.

    «Мы будем продолжать присутствовать», – заявил Politico представитель США при НАТО. По словам американских источников, стабильная Европа остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на стратегический разворот в сторону Западного полушария и Китая.

    Вопрос будущего американского военного присутствия станет одной из главных тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо министра обороны США на нее прибудет его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по данным источников, даст понять союзникам, что США ждут от Европы активных шагов по усилению своей обороны.

    Еще одним сдерживающим фактором для масштабного вывода войск остаются требования американского законодательства: согласно закону о национальной обороне, США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих. Сейчас численность американского контингента составляет около 85 тыс. человек.

    Ранее Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что снижение численности американских войск на континенте не создаст угрозу безопасности региона.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии остаются бессильны без поддержки США и НАТО.




    9 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    Комментарии (5)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    Комментарии (15)
    10 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов и преодолел более 300 километров.

    Германо-британская компания Hypersonica успешно завершила испытания прототипа гиперзвуковой ракеты. Первый испытательный полет состоялся на космодроме Аннёйя в Норвегии, и, как отмечено в пресс-релизе компании, Hypersonica стала первой частной европейской оборонной компанией, которой удалось достичь такого технологического уровня, передает РИА «Новости».

    В ходе испытаний ракета разогналась до скорости, превышающей шесть Махов, и преодолела дистанцию более 300 км. Все системы работали в штатном режиме как во время подъема, так и при спуске через атмосферу, а отдельные компоненты успешно выдержали испытания на гиперзвуковых скоростях.

    Соучредители компании Филипп Керт и Марк Эвенц подчеркнули: «Hypersonica достигла важной вехи на пути к созданию первой в Европе суверенной гиперзвуковой ударной системы к 2029 году. Наш испытательный полет предоставил бесценный набор данных, которые послужат основой для проектирования и разработки будущих высокоскоростных ударных систем». Представители Hypersonica добавили, что собранная информация позволит улучшить анализ характеристик вооружения потенциальных противников.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику».

    До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для ракет средней и меньшей дальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции к 2035 году планируют начать выпуск гиперзвуковых ракет ASN4G с возможностью оснащения ядерными боеголовками.



    Комментарии (13)
    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    Комментарии (5)
    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    Комментарии (6)
    10 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам ЕС перечень условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине, сообщает Reuters.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России с возможными уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    По ее словам, «всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским».

    Издание отмечает, что Каллас планирует в ближайшие дни представить этот список правительствам стран-членов Евросоюза. Она подчеркнула, что согласование европейской позиции имеет решающее значение для любых переговорных инициатив по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях. Дмитриев заявил, что подобные высказывания мешают мирному урегулированию на Украине. Он также подчеркнул, что они препятствуют успешным переговорам.

    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 06:46 • Новости дня
    Австрия пожаловалась на удушающие цены на энергоносители

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская промышленность сталкивается с серьезными трудностями из-за высоких цен на энергоносители, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Самая насущная задача – снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», – приводит слова Штокера РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    По мнению Штокера, действующий подход ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым. В качестве примера он привел Австрию, где сокращение выбросов углекислого газа связано с уменьшением производства.

    Канцлер уверен, что целью не должно быть просто «стать экологичнее», поскольку это, по его словам, «означает стать беднее». Штокер выразил удовлетворение тем, что тенденции в экологической политике Евросоюза начали меняться.

    В качестве следующей меры он намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. По его словам, такая мера обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит перенос производств в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель выдавил российскую нефть и начал процесс выдворения российского газа из ЕС, но российский атом получил зеленый свет. На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. В Венгрии начато строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (12)
    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (3)
    10 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Должности командующих ключевыми региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые до этого занимали представители США, теперь переданы европейским странам.

    Альянс сообщил, что с 6 февраля принято новое распределение постов в командной структуре, благодаря чему европейские союзники, включая недавних членов, получат больше ответственности, передает ТАСС.

    В частности, пост командующего штабом НАТО в Норфолке перейдет к Британии. Этот штаб координирует морские операции и учения альянса в Северной Атлантике. Итальянские военные возглавят командование в Неаполе, занимающееся планированием деятельности в Средиземноморском регионе.

    Штаб в Брюнсюме, который курирует работу в Восточной Европе, начиная с настоящего момента будет находиться под руководством Польши и Германии на ротационной основе. Ранее эти должности традиционно занимали американские военные.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Газета Washington Post узнала о желании Пентагона сократить участие в десятках инициатив НАТО.

    Комментарии (2)
    10 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики

    Иностранных наемников ВСУ принудительно отправили в штурмовики
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генштаб ВСУ принял решение расформировать созданный из иностранцев Интернациональный легион и направить его участников в штурмовые полки, пишет французская Le Monde.

    Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион и распределил состоявших в нем зарубежных наемников в штурмовые полки, выполняющие «самые опасные задачи регулярной армии», сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Le Monde. Иностранные наемники, ранее входившие в состав этого подразделения, выразили резкое недовольство решением командования, о котором они узнали еще в ноябре 2025 года.

    Официальное уведомление о роспуске легиона, созданного 27 февраля 2022 года и состоявшего из граждан разных стран, Генштаб ВСУ опубликовал 31 декабря 2025 года. Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак в беседе с французской газетой назвал происходящее «невероятной тратой ресурсов».

    Минобороны России не раз заявляло о присутствии иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам ведомства, иностранных бойцов Киев использует как «пушечное мясо» и не щадит их жизни, а российские военные продолжают уничтожать наемников на Украине.

    Ранее сообщалось, что группа перуанских боевиков присоединится к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» в конце февраля. Аргентинские наемники также собираются поехать на Украину в составе этой же бригады.

    До этого российские бойцы ликвидировали группу англоговорящих военных ВСУ в Торецке. Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации только из одной Колумбии убито 750 наемников.


    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В войска поступила очередная партия истребителей Су-57 в усовершенствованной модификации, оснащённых обновлённым комплексом вооружения и современными бортовыми системами, сообщает пресс-служба Ростеха.

    Партия истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным вооружением и современными бортовыми системами передана в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Производство самолетов нового технического облика осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил: «Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее».

    Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при воздействии помех.

    Военнослужащий Воздушно-космических сил России подчеркнул, что обновления расширят задачи, для которых привлекается Су-57, а новые возможности комплекса вооружения позволяют использовать современные образцы авиационных средств поражения.

    Разработка истребителя продолжает совершенствоваться, увеличивая его боевой потенциал и технические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки Су-35 и выбрала вариант совместного производства Су-57.

    «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить экспортную версию Су-57Э на авиасалоне в Малайзии.

    Ростех пригласил актера Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 07:57 • Новости дня
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 доказала высокую эффективность в качестве средства поражения современных западных ракет, включая американские ATACMS, в зоне СВО и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, сообщил заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

    По его словам, российская зенитная ракетная система С-400 показала высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, как в зоне спецоперации на Украине, так и во время недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Ведров сообщил, что успешное применение С-400 в боевых условиях продемонстрировало значительное превосходство этой системы над основным зарубежным конкурентом – американским Patriot. Ведров отметил, что этот фактор существенно повысил интерес зарубежных стран к российской системе.

    Он также уточнил, что пока нецелесообразно раскрывать список ближневосточных государств, проявляющих интерес к С-400. По словам топ-менеджера, основная причина в жесткой и недобросовестной конкуренции со стороны ряда зарубежных экспортеров, которые оказывают давление на потенциальных покупателей с целью получить преимущества на рынке систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия применяла на Украине зенитные ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Турция заявила о готовности использовать С-400 при возникновении угроз.

    В Турции отрицали заключение соглашения с США по системам С-400 и программе F-35.

    Комментарии (0)
    10 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Американский дрон-разведчик заметили у границы Польши и Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В польском воздушном пространстве у белорусской границы был замечен стратегический разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, летевший на высоте почти 16 км.

    Американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk был замечен в небе над Польшей в районе границы с Белоруссией. По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, беспилотник осуществлял полет вблизи белорусской границы, а ранее прошел недалеко от границы с Украиной.

    Высота полета аппарата составляла почти 16 км, что, по словам источника, исключает помехи для пассажирских самолетов, следующих через этот район в страны Балтии и Россию. Собеседник агентства отметил, что полеты разведывательных БПЛА такого типа в польском воздушном пространстве происходят нечасто.

    По информации источника, подобные беспилотники обычно вылетают с базы на Сицилии. Отмечается, что присутствие американского стратегического БПЛА вблизи восточных границ НАТО фиксируется не первый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии. Бюро национальной безопасности Польши ранее заявило о проникновении нескольких десятков воздушных объектов с территории Белоруссии и предупредило о возможной провокации.

    А на прошлой неделе американский разведывательный беспилотник  заметили у границы Ирана.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    Комментарии (0)
