Politico: США не будут массово выводить войска из Европы

Politico сообщило о сохранении основного контингента США в Европе

Tекст: Тимур Шайдуллин

США не планируют масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе в ближайшее время. Американские и натовские чиновники сообщили, что возможные изменения будут ограниченными, а основные боевые подразделения и техника останутся на континенте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

По данным собеседников Politico из семи европейских стран, с начала года Вашингтон заверяет партнеров по НАТО, что речь может идти лишь о незначительных корректировках и небольшом сокращении ротационных сил. Эти обещания особенно важны на фоне опасений стран НАТО, которые усилились после возвращения президента США Дональда Трампа к власти и его призывов к Европе увеличить собственные оборонные расходы, отмечает издание.

«Мы будем продолжать присутствовать», – заявил Politico представитель США при НАТО. По словам американских источников, стабильная Европа остается приоритетом для Вашингтона, несмотря на стратегический разворот в сторону Западного полушария и Китая.

Вопрос будущего американского военного присутствия станет одной из главных тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо министра обороны США на нее прибудет его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по данным источников, даст понять союзникам, что США ждут от Европы активных шагов по усилению своей обороны.

Еще одним сдерживающим фактором для масштабного вывода войск остаются требования американского законодательства: согласно закону о национальной обороне, США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих. Сейчас численность американского контингента составляет около 85 тыс. человек.

Ранее Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что снижение численности американских войск на континенте не создаст угрозу безопасности региона.

Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему европейские армии остаются бессильны без поддержки США и НАТО.












