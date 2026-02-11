Дегтярев: Сменившим гражданство спортсменам нужно запретить въезд в Россию

Дегтярев заявил о необходимости запретить въезд в РФ сменившим гражданство спортсменам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил, что спортсменам, сменившим российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в Россию, передает ТАСС.

Дегтярев подчеркнул: «Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия – предательство в чистом виде».

Министр добавил, что спортсменам предоставляются все условия для подготовки в России, включая тренеров и спортивные базы, но если они уезжают и отказываются от гражданства, им должны быть закрыты все возможности пользоваться этими преимуществами.

Дегтярев заверил, что такие меры будут реализованы, и подчеркнул необходимость лишения таких спортсменов всех спортивных и государственных званий.

Ранее шахматист Владимир Федосеев был лишен званий гроссмейстера и мастера спорта России после перехода под флаг Словении.

А депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявляла, что решение спортсменов о смене гражданства нужно рассматривать индивидуально, с учетом их позиций и возможностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев еще в сентябре 2024 года отмечал, что смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы.