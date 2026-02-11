Володин: Тарифы ЖКХ надо брать под особый контроль

Tекст: Тимур Шайдуллин

Все депутаты Государственной думы едины во мнении, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо держать под особым контролем. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента .

Он уточнил, что недавно Дума поддержала в первом чтении законопроекты о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы в вопросах регулирования тарифов. По словам Володина, региональные энергетические комиссии часто необоснованно повышают стоимость коммунальных услуг. Для усиления контроля депутаты приняли решение наделить ФАС дополнительными полномочиями, чтобы оградить граждан от чрезмерных ростов платежей.

Володин напомнил, что правительство уже утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги: с 1 января повышение составило 1,7% из-за роста НДС. Он подчеркнул, что все остальные изменения должны проходить тщательный анализ. «Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», – добавил председатель нижней палаты.

Кроме того, Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов, отвечающих за регулирование цен и тарифов. Володин призвал коллег внимательно следить за ситуацией и защищать интересы граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России изменились правила расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков, коэффициент увеличен вдвое. Также сообщалось, что власти страны намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.

Ранее в среду президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.



