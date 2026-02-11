Российские авиакомпании скорректировали полеты на Кубу из-за проблем с топливом

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении в Telegram-канале Росавиации отмечается, что рейсы будут скорректированы вынужденно, чтобы обеспечить вывоз российских туристов.

В ближайшие дни самолеты авиакомпании «Россия» будут выполнять обратные рейсы только из Гаваны и Варадеро в Москву. Основная задача этих рейсов – возвращение российских граждан, находящихся на Кубе.

После завершения вывозных рейсов авиакомпания «Россия» временно остановит свою полетную программу на Кубу до изменения ситуации с обеспечением топливом.

Напомним, путешественники из России начали испытывать сложности с отправкой в третьи страны из Кубы на фоне топливного кризиса.

На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели. Посольство России подтвердило переселение туристов из отелей на Кубе.

Накануне Куба прекратила заправку пассажирских самолетов.

Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США.