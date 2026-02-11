Госдума одобрила закон о комплексном урегулировании долгов граждан

Депутаты поддержали реструктуризацию долгов по потребкредитам в разных банках

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной процедуре комплексного урегулирования задолженности физических лиц по потребительским кредитам, сообщает ТАСС. Законопроект разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Новая процедура позволит должникам, допустившим просрочку, договариваться о реструктуризации долгов сразу со всеми кредиторами, включая банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Аксаков отметил: «В результате человек сможет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг. Важно, что гражданин сможет обратиться к финансовому уполномоченному для контроля за процедурой, чтобы быть уверенным в соблюдении своих прав».

При возникновении просрочки кредитор до направления требования о досрочном возврате обязан уведомить должника о праве на комплексное урегулирование задолженности на сумму от 25 тыс. рублей. После получения заявления кредитор становится организатором процедуры и информирует бюро кредитных историй, которое, в свою очередь, уведомляет других кредиторов. Далее кредиторы принимают решения о согласии или отказе внести изменения в договор.

Должник сможет привлечь финансового уполномоченного для проверки процедуры, а при выявлении нарушений инициировать ее повторно. До завершения процедуры взыскание долга через суд или нотариуса запрещено. Законопроект вступит в силу через 270 дней после его официального опубликования.

По словам члена комитета Госдумы по МСП Алексея Говырина («Единая Россия»), комплексное урегулирование дает заемщикам возможность решать вопросы с долгами более эффективно, синхронизируя процесс реструктуризации и снижая нагрузку на банки и суды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за незаконное кредитование и другие экономические преступления.

Также законодатели рассматривают возможность обязать банки информировать второго супруга о выданных кредитах на сумму более 500 тыс. рублей при сохранении конфиденциальности.



