Суд обязал казанца Исуса Христоса вернуть прежнее имя

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ново-Савиновский районный суд Казани обязал управление ЗАГС города вернуть прежнее имя жителю города Исусу Петровичу Христосу. Решение принято по иску прокуратуры: суд удовлетворил требования надзорного ведомства и потребовал восстановить оригинальную запись о рождении, передает ТАСС.

Самому мужчине, настоящее имя которого Евгений Петрович Чекулаев, предстоит получить новый паспорт на основании восстановленного свидетельства о рождении. В правоохранительных органах пояснили, что эти меры связаны с выводами Минюста. Ведомство указало, что смена имени исключительно по религиозным мотивам недопустима.

Суд также сослался на позицию Конституционного суда России. Судьи отметили, что перемена имени не является безусловным правом, а совпадение имени с именем религиозного деятеля может вводить людей в заблуждение и затрагивать интересы общества и религиозных групп.

Ранее Ново-Савиновский районный суд Казани уже приговорил Исуса Христоса к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию 45 иностранцев.

До этого мужчину оштрафовали на 13 тыс. рублей и затем еще на 60 тыс. рублей за аналогичные нарушения. Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть жителей Казани поставили на учет 2,1 тыс. мигрантов незаконным способом.