Путин заявил о поддержке бойцов СВО властями Северной Осетии

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент подчеркнул: «Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», передает РИА «Новости».

В ходе встречи Меняйло доложил, что в республике действует 32 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Среди них – программа предоставления индивидуального жилья с земельным участком, где фиксированная стоимость составляет 6,5 млн рублей, а первый взнос в размере 30% оплачивает республика.

Также в Северной Осетии создана образовательная программа для участников спецоперации, по итогам которой герои СВО становятся советниками директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания. Путин поддержал такой подход, отметив его важность для молодежи. По словам Меняйло, к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию будут работать во всех школах и средних учебных заведениях республики.

«Отлично», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Путин отметил, что теракты, в том числе трагедия в Беслане 2004 года, остаются болью для всей страны. Президент подчеркнул, что уровень безработицы в Северной Осетии выше среднего по России.