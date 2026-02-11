Студент открыл стрельбу в техникуме Анапы

Студент открыл стрельбу в холле одного из техникумов Анапы. В результате пострадали три человека. Сейчас всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напавший, который является студентом данного учебного заведения, был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и полицейского в общежитии высшего учебного заведения. В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали двое сотрудников полиции и несколько студентов. Подозреваемого подростка решили отправить под домашний арест.