Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок

Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на Первом Международном конгрессе государственного управления пошутил, что можно считать его чемпионом мира по количеству совершенных ошибок, передает РИА «Новости».
Греф подчеркнул: «Если вы мне скажете, в чем я чемпион мира, я чемпион мира только в одном – в количестве совершенных ошибок».
Он объяснил это тем, что не боится принимать решения, а это, по его мнению, неизбежно ведет к ошибкам. Греф также отметил, что президент страны всегда предоставлял свободу и доверие, а также анализировал, почему произошла та или иная ошибка.
Ранее в среду Греф заявил о необходимости реформирования системы доходов сотрудников министерств для борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.
Он также сообщил, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективных сотрудников, после увольнения 20% работников в прошлом году.
Напомним, в ноябре Греф объявил, что искусственный интеллект Сбербанка выявил 20% неэффективных сотрудников.