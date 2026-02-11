Лавров сообщил о проработке позиции Москвы по «Совету мира»

Лавров: Москва прорабатывает позицию по отношению к «Совету мира»

Tекст: Валерия Городецкая

Министр подчеркнул, что Россия учитывает скептическое отношение многих стран к этой инициативе, в том числе постоянных членов Совета Безопасности ООН на Западе и Востоке, передает ТАСС.

«Наше отношение к Совету мира мы сейчас прорабатываем, учитываем, насколько настороженно отнеслись к этой идее очень многие страны на Западе и на Востоке, включая постоянных членов Совета Безопасности ООН», – отметил он.

Ранее Лавров призвал «Совет мира» изучить глубинные причины кризиса на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал об изучении предложения по вступлению в «Совет мира».

В январе «Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.