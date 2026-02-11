Водитель Lexus протаранил 11 машин на Дмитровском шоссе Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Водитель Lexus последовательно врезался в 11 автомобилей на Дмитровском шоссе на севере Москвы, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел утром, когда в полицию поступило сообщение о массовом ДТП с участием иномарки.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, управлявшего Lexus. По данным пресс-службы столичного главка МВД, он не смог объяснить причины своих действий. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. До этого в воскресенье на МКАД в Москве погибли два человека в результате падения автомобиля Mercedes с эстакады.

Стоит отметить, что в конце января в Москве из-за сильных снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 44%.