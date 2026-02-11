  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    11 февраля 2026, 14:31 • Новости дня

    Водитель Lexus протаранил 11 машин на Дмитровском шоссе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Дмитровском шоссе водитель Lexus протаранил одиннадцать автомобилей, отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отдел полиции, сообщили в главке МВД по столице.

    Водитель Lexus последовательно врезался в 11 автомобилей на Дмитровском шоссе на севере Москвы, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел утром, когда в полицию поступило сообщение о массовом ДТП с участием иномарки.

    Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину, управлявшего Lexus. По данным пресс-службы столичного главка МВД, он не смог объяснить причины своих действий. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

    В отношении нарушителя составлены административные протоколы за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования и движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аварии с автобусом на Ленинском проспекте в Москве пострадали восемь человек. До этого в воскресенье на МКАД в Москве погибли два человека в результате падения автомобиля Mercedes с эстакады.

    Стоит отметить, что в конце января в Москве из-за сильных снегопадов количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 44%.

    11 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

    Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году

    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск производства на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намечен на 2026 год, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме.

    Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».

    Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.

    В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев.

    10 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора

    Суд в Москве применил принцип эстоппеля в деле о дефектах оборудования

    Суд в Москве сослался на дворовое правило при решении спора
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Московского округа официально использовал поговорку «первое слово дороже второго» при вынесении решения между поставщиком и покупателем.

    Арбитражный суд Московского округа при рассмотрении кассационной жалобы по делу между ПКФ «ТСК», АО «Невский завод», ООО «НПО «Промконтроль» и другими сторонами сослался на известную поговорку, отмечает РИА «Новости».

    В решении суда говорится: «Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго». Судебное разбирательство касалось спора по контракту 2021 года, по которому «Промконтроль» обязался поставить комплект измерительных приборов и выполнить ряд работ.

    После приемки оборудование вызвало нарекания у конечного покупателя – АО «Невский завод», который выявил дефекты и отказался принимать продукцию. Ответчик изначально признал наличие недостатков и предложил компенсировать их деньгами, но позже изменил позицию.

    Суд указал, что такое поведение нарушает принцип эстоппеля – юридическую норму, запрещающую сторонам вести себя противоречиво и отказываться от ранее признанных фактов, если на них уже опиралась другая сторона. Судьи подчеркнули, что последовательность действий сторон играет ключевую роль в разрешении подобных споров.

    Таким образом, суд отверг попытку «Промконтроля» изменить свою позицию и встал на сторону истца, признав, что первоначальные признания и действия ответчика имеют решающее значение для итогового вердикта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы присудил ресторану компенсацию после публикации негативного отзыва критика. Суд признал обвинения в задержках выплаты зарплаты сотрудникам недостоверными. Критик обязан выплатить ресторану денежную компенсацию.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    10 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Из горящего дома в Москве спасли 25 человек

    МЧС: Из горящей многоэтажки в Москве спасены 25 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Площадь пожара в жилом восьмиэтажном доме на Пресненском валу в Москве увеличилась до 250 кв. метров, спасены 25 человек, сообщили в МЧС России.

    По информации пресс-службы ведомства, возгорание произошло на лестничных маршах площадью 200 кв. метров и на обрешетнике кровли – еще 50 кв. метров, передает ТАСС.

    «Спасены 25 человек. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов», – сообщили в МЧС. На месте работают пожарные расчеты, которые в первую очередь сосредоточились на спасении людей и предотвращении дальнейшего распространения огня по кровле здания.

    Напомним, во вторник в центре Москвы загорелся жилой дом.

    В январе пожар в квартире на западе столицы унес жизни двух человек.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    9 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что количество жалоб на электронный блок управления у Lada Largus составляет менее одной тысячной от всех продаж.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе АвтоВАЗа опровергли появившуюся ранее информацию о массовых проблемах с электронным блоком управления на автомобилях Lada Largus. В компании уточнили, что официальная статистика не подтверждает массового характера дефектов, о которых писали СМИ.

    В сообщении пресс-службы говорится: «С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей».

    Дополнительно в АвтоВАЗ е проинформировали, что ведется проверка информации по сервисным центрам и автопаркам, которые упоминались в публикациях. При этом компания следит за поступающими обращениями, чтобы своевременно реагировать на возможные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31% в 2025 году. Компания открыла дилерские центры за рубежом и завершила сертификацию автомобилей Lada для Вьетнама.

    «АвтоВАЗ» анонсировал проведение проверки автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска для подтверждения потребительских характеристик.

    Руководство компании заявило о важности локализации автомобилей Lada в Иране и открытии там дилерского центра.

    11 февраля 2026, 18:59 • Новости дня
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания

    Bild: BMW готовит глобальный отзыв полумиллиона машин из-за риска пожара

    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн BMW может объявить масштабный отзыв автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, пишут немецкие СМИ. По их данным, речь идет о более чем полумиллионе машин,

    Информация о масштабном отзыве автомобилей BMW появилась в публикации Bild. По данным издания, концерн намерен отозвать более 500 тыс. машин по всему миру из-за угрозы возгорания, однако представители BMW пока не подтвердили эти сведения.

    Производитель выявил, что короткое замыкание может возникать при запуске двигателя, что создает опасность возникновения пожара. Проблема затрагивает BMW 2 серии Coupe, различные версии 3-й, 4-й, 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также модели X4, X5, X6 и Z4.

    Концерн пока не делал официальных заявлений о начале процедуры отзыва автомобилей и не уточнял, затронет ли мера российский рынок. Водителей призывают следить за обновлениями на официальном сайте компании и обращаться к дилерам при появлении предупреждающих сообщений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд назначил административный арест водителю за отказ выполнить требование полиции о снятии тонировки со стекол автомобиля.

    В сервисе «СберАвто» подсчитали, что лидерами сегмента онлайн-продаж в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж.

    Житель Подмосковья добился взыскания с немецкого автоконцерна BMW более 400 млн рублей после отказа заменить кроссовер X7 с неисправной вентиляцией сидений.

    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    10 февраля 2026, 18:20 • Новости дня
    В центре Москвы загорелся жилой дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пресненском Валу в центре российской столицы произошел пожар в жилом восьмиэтажном доме.

    По данным оперативных служб, возгорание началось на восьмом, последнем этаже здания номер пять, передает ТАСС.

    «Люди с трех последних этажей просят о помощи. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности», – сообщил источник агентства.

    В январе пожар в квартире на западе Москвы унес жизни двух человек.

    На прошлой неделе в одном из бизнес-центров столицы загорелась сауна.

    10 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Пассажир метро в Москве ударил подростка бутылкой по голове

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На платформе столичной подземки взрослый мужчина в ходе ссоры разбил стеклянную тару о голову несовершеннолетнего юноши, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент случился на станции «Каховская», злоумышленник вступил в перепалку с 17-летним юношей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что мужчина ударил несовершеннолетнего стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась срочная помощь врачей из-за полученной травмы.

    Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 41-летний житель Саранска.

    Ранее в столичном метро мужчина несколько раз ударил молодого человека, нападавшего задержали.

    До этого москвичку оштрафовали за нападение на другую пассажирку в метро столицы.

    9 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пассажира столичной подземки, который избил попутчицу за отказ дать денег и попытку видеосъемки, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.

    В столичном метрополитене злоумышленник нанес телесные повреждения девушке, его действия квалифицировали по статье о хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что мужчина сначала попросил у девушки деньги, потом она включила камеру, затем он принялся выбивать телефон у нее из рук и разбил нос.

    Правоохранительные органы уже установили личность подозреваемого.

    Ранее сообщалось, что мужчина избил молодого человека в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 09:19 • Новости дня
    Неизвестные угрожали взрывом и спрятались в одном из номеров «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного сообщения об угрозе взрыва в одном из номеров «Москва-Сити» полиция обнаружила там молодых людей в состоянии опьянения, сообщили в правоохранительных органах.

    Неизвестные пригрозили взрывом в деловом центре «Москва-Сити», после чего закрылись в одном из номеров комплекса и легли спать, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, личности подозреваемых уже установлены. Предварительно выяснилось, что это были молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения.

    Сейчас проводится медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что полиция уже начала проверку по факту произошедшего.

    В ведомстве также отметили, что сотрудники московской полиции проверяют поступившие телефонные обращения в экстренные службы, связанные с сообщениями о различных противоправных действиях.

    Ранее девушка в Подмосковье пыталась поджечь торговый центр по указке мошенников.

    Иностранец был задержан в Москве при попытке устроить подрыв энергетического объекта в Подмосковье по заданию украинских спецслужб, при нем обнаружили 5 кг взрывчатки.

    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    ГАЗ заявил о готовности рассмотреть сборку LCV в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа ГАЗ прошла сертификацию своих легких коммерческих автомобилей (LCV) на рынке Саудовской Аравии и в случае устойчивого спроса может рассмотреть запуск крупноузловой сборки в стране, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

    Группа ГАЗ успешно завершила сертификацию своих легких коммерческих автомобилей на рынке Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Алиханов сообщил, что если продукция ГАЗ будет востребована покупателями, компания рассмотрит вариант крупноузловой сборки автомобилей в самой Саудовской Аравии.

    В таком случае автомобили предназначены не только для местного рынка, но и для экспорта в соседние страны. Алиханов подчеркнул, что окончательное решение зависит от объемов спроса на продукцию ГАЗ в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ГАЗ подал иск к немецкой компании Starrag GmbH почти на 500 тыс. евро.

    На Кубе решили открыть торговый дом по продаже автомобилей ГАЗ.

