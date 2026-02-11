Путин заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло, отметив, что проблемы с занятостью в регионе сохраняются, передает РИА «Новости».

«У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране… В три раза», – заявил Путин во время обсуждения социально-экономической ситуации в регионе.

В ходе встречи президент также обратил внимание на незначительный спад в строительной отрасли республики.

Меняйло сообщил, что в строительной сфере действительно был небольшой спад, однако сейчас отмечается прирост объемов работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. На встрече с Меняйло Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах.