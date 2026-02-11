Тренер Сорин неудовлетворительно оценил спринты Коростелева и Непряевой

Сорин заявил о неудовлетворительных спринтах Коростелева и Непряевой на Играх

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тренер Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой Егор Сорин заявил агентству ТАСС, что выступления лыжников в спринтерских гонках на Олимпиаде не соответствовали ожиданиям, однако подчеркнул, что это не их профильная дисциплина.

Коростелев и Непряева, выступающие в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификацию в спринте классическим стилем. Сорин отметил, что конкуренция на Олимпиаде значительно выше, чем на этапах Кубка мира или «Тур де Ски», так как здесь участвуют сильнейшие спортсмены от каждой сборной.

«Что касается результатов Савелия и Дарьи, то они неудовлетворительные. Проводим аналитику, в принципе знаем причины, но не будем о них говорить. Но ничего страшного, учитывая, что спринты – не профиль данных спортсменов. Чего им не хватает в спринтах? Просто нужно выходить на более высокую соревновательную скорость в спринте, все было понятно, это прослеживалось по ходу всего сезона – и в прологах спортсмены проигрывали достаточно много», – прокомментировал Сорин.

По его словам, даже на этапах Кубка мира спортсмены показывали слабые результаты в прологах, поэтому рассчитывать на успешное прохождение квалификации было сложно. Коростелев и Непряева продолжат выступления на Олимпиаде в гонках с раздельным стартом на 10 км свободным стилем и в масс-стартах на 50 км (мужчины) и 30 км (женщины) классическим стилем.

Кроме того, Сорин сообщил ТАСС, что история с протестом российской стороны на результаты мужского скиатлона завершена: Савелий Коростелев занял четвертое место, а француз Матис Делож, занявший второе место, не был дисквалифицирован, несмотря на нарушение правил прохождения дистанции.

Жюри приняло решение, что француз не получил ощутимого преимущества, и ограничилось желтой карточкой. Сорин отметил, что согласен с итоговым заключением жюри.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте.

В ответ гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Михал Ламплот заявил, что действия Деложа не повлияли на итоговые результаты гонки.

Напомним, что Коростелев не прошел в четвертьфинал спринта на Олимпиаде, уступив Йоханнесу Клебо 12,51 секунды и заняв 35-е место. А Непряева стала 36-й в квалификации спринта и также не смогла выйти в четвертьфинал.

Ранее спортсменка упала в скиатлоне и финишировала семнадцатой. На Олимпиаде Непряева и Савелий Коростелев представляют Россию как единственные лыжники.