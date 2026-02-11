Путин назвал теракты болью для всех россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин напомнил, что террористические атаки, включая трагедию в Беслане 2004 года, являются общественной болью для всей страны, передает ТАСС.

Меняйло рассказал о ведении работы по созданию музея, посвященного терроризму в Беслане. Глава государства подчеркнул: «Это общероссийская боль».

Путин отметил необходимость сохранять память о подобных событиях, заявив: «[Необходимо] не забывать об этом. Об этом нельзя забывать никогда».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году провел встречу с матерями погибших в результате теракта в бесланской школе № 1.

Политолог Павел Данилин отмечал, что теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм, поскольку Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад.