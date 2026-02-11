  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    11 февраля 2026, 13:19

    Лавров: Визит Путина в Индию обогатил отношения двух стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госвизит президента России Владимира Путина в Индию в конце прошлого года сделал богаче стратегическое партнерство двух стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона в Евразии занимается «активной дипломатией», в том числе на высшем уровне, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Солидный пакет совместных документов подписан в рамках государственного визита президента Путина в Индию в декабре прошлого года», – указал глава ведомства.

    Он добавил, что этот визит сделал отношения двух стран еще богаче.

    В начале декабря президент России совершил двухдневный государственный визит в Индию. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.

    11 февраля 2026, 15:42
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 15:54
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

    В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.


    11 февраля 2026, 13:10
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 20:59
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    11 февраля 2026, 21:15
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании «Совета мира», запланированном президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

    Президент России Владимир Путин не примет участия в заседании «Совета мира», которое организует бывший президент США Дональд Трамп 19 февраля для обсуждения урегулирования ситуации в секторе Газа, передает «Ведомости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это мероприятие отсутствует в рабочем графике Владимира Путина. Он добавил, что визит не планируется и участие президента России не обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

    11 февраля 2026, 21:32
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянная межведомственная рабочая группа займется продвижением традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в России, следует из поручения президента России Владимира Путина. Для информирования семей с детьми о доступной государственной поддержке на «Едином портале госуслуг» появится новый раздел «Госуслуги. Семья» и будет создано мобильное приложение.

    Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

    Президент также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги. Семья» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.

    Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 года. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

    Правительство России утвердило план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.

    11 февраля 2026, 04:25
    Песков: Путин не пользуется мессенджерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами, для коммуникации он пользуется спецсвязью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram. Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

    11 февраля 2026, 19:06
    Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах функционирования Главного штаба национальной гвардии, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Документ направлен на совершенствование служебно-боевой деятельности Росгвардии.

    В указе подчеркивается, что «в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ». Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.

    11 февраля 2026, 14:37
    Путин сообщил о проблеме утечки воды в ЖКХ Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.

    Путин подчеркнул, что глава республики сам ранее обращал на это внимание, отметив: «Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды», передает РИА «Новости».

    В ответ Меняйло сообщил, что по поручению президента в Северной Осетии реализуется пилотный проект по модернизации имущества и инфраструктуры ЖКХ. По его словам, цель программы – устранить потери воды и повысить эффективность работы коммунальных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил важность сохранения памяти о трагедии в Беслане и других терактах.

    Также президент заявил, что в Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, превышающий средний показатель по России.

    11 февраля 2026, 14:52
    Путин заявил о поддержке бойцов СВО властями Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Северной Осетии активно поддерживают бойцов специальной военной операции и их семьи, отметил президент Владимир Путин на встрече с руководителем региона Сергеем Меняйло.

    Президент подчеркнул: «Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Меняйло доложил, что в республике действует 32 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Среди них – программа предоставления индивидуального жилья с земельным участком, где фиксированная стоимость составляет 6,5 млн рублей, а первый взнос в размере 30% оплачивает республика.

    Также в Северной Осетии создана образовательная программа для участников спецоперации, по итогам которой герои СВО становятся советниками директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания. Путин поддержал такой подход, отметив его важность для молодежи. По словам Меняйло, к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию будут работать во всех школах и средних учебных заведениях республики.

    «Отлично», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил, что теракты, в том числе трагедия в Беслане 2004 года, остаются болью для всей страны. Президент подчеркнул, что уровень безработицы в Северной Осетии выше среднего по России.

    11 февраля 2026, 14:06
    Путин назвал теракты болью для всех россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах, отметив, что это боль всей страны.

    На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин напомнил, что террористические атаки, включая трагедию в Беслане 2004 года, являются общественной болью для всей страны, передает ТАСС.

    Меняйло рассказал о ведении работы по созданию музея, посвященного терроризму в Беслане. Глава государства подчеркнул: «Это общероссийская боль».

    Путин отметил необходимость сохранять память о подобных событиях, заявив: «[Необходимо] не забывать об этом. Об этом нельзя забывать никогда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году провел встречу с матерями погибших в результате теракта в бесланской школе № 1.

    Политолог Павел Данилин отмечал, что теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм, поскольку Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад.

    11 февраля 2026, 14:23
    Путин заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, который значительно превышает средний показатель по России, заявил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло, отметив, что проблемы с занятостью в регионе сохраняются, передает РИА «Новости».

    «У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране… В три раза», – заявил Путин во время обсуждения социально-экономической ситуации в регионе.

    В ходе встречи президент также обратил внимание на незначительный спад в строительной отрасли республики.

    Меняйло сообщил, что в строительной сфере действительно был небольшой спад, однако сейчас отмечается прирост объемов работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. На встрече с Меняйло Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах.

    11 февраля 2026, 12:31
    Песков: Путин проведет встречу с главой Северной Осетии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил на брифинге: «В рамках продолжения фактически ежедневной работы с регионами сегодня президент примет главу Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло», передает ТАСС.

    Песков уточнил, что основной темой разговора станут итоги 2025 года.

    В ноябре Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на большое количество дорожных происшествий в регионе.

    11 февраля 2026, 20:22
    Президент ЦАР запланировал встречу с Путиным в Москве

    Президент ЦАР Туадера объявил о намерении встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах по визиту в Москву и встрече с российским лидером.

    Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера рассказал о своих намерениях посетить Россию. В ходе интервью RT он отметил, что рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным», – заявил Туадера в интервью. Другие детали планируемой поездки пока не уточняются.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туадера 19 января был признан победителем президентских выборов в Центральноафриканской Республике, набрав почти 78% голосов.

    До этого президент ЦАР не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.


    11 февраля 2026, 21:34
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Ранее в Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для учителей и медиков под 5-6%.

    Аналитик назвала аренду жилья выгоднее ипотеки во всех регионах.

    11 февраля 2026, 21:36
    Путин поручил разработать поправки о семейных ценностях в рекламе

    Tекст: Оль

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать продвижению традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи через рекламу.

    Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству разработать к июню законодательные предложения, которые будут способствовать популяризации традиционных семейных ценностей в рекламе, передает ТАСС. Соответствующее поручение дано по итогам заседания совета по реализации демографической и семейной политики, прошедшего в октябре.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится: «Администрации главы государства и кабмину поручено представить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе».

    Работа по подготовке поправок должна быть завершена к июню 2024 года. Инициатива направлена на укрепление института семьи и формирование позитивного отношения к многодетным семьям среди населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России определило меры по поддержке рождаемости и улучшению условий для многодетных семей до 2036 года.

