Песков заявил о суверенном праве Армении и Азербайджана на внешние связи

Tекст: Вера Басилая

Страны Южного Кавказа обладают правом самостоятельно определять свои внешнеполитические связи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москва признает суверенитет этих государств в вопросах выбора партнеров.

По словам Пескова, «это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами».

Он отметил, что у России с Баку и Ереваном сложился обширный и разноплановый комплекс двусторонних отношений, охватывающий все возможные сферы сотрудничества.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписал Хартии стратегического партнерства между двумя странами.

Также Вэнс заявил о намерении Вашингтона вложить 9 млрд долларов в развитие армянской ядерной энергетики.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США.