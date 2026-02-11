Песков на брифинге заявил: «Нет, эта тема не обсуждается», передает ТАСС.
Ранее в ходе телефонных переговоров лидеры России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза обсудили урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими методами.
ЛДПР предложила снизить ставку НДС до 10% на товары для детей и подростков, а также повысить налог на деликатесы, такие как устрицы, сообщает Газета.Ru. Автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев, пояснил, что речь идет о товарах, которые включены в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.
В партии подчеркнули, что проблема высокой стоимости детских товаров – от игрушек до мебели – была отмечена большинством опрошенных, которые в 2025 году назвали нехватку денег главной причиной отказа от рождения детей. По мнению ЛДПР, доступность таких товаров должна быть обеспечена, чтобы не ухудшалось материальное положение семей.
Для сбалансированности поступлений в бюджет ЛДПР предлагает отменить льготную ставку НДС 10% на ряд деликатесов, к которым относятся устрицы, гребешки и мидии. В партии отметили, что эти продукты не относятся к товарам первой необходимости.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такая мера поможет поддержать семьи с детьми, а Сысоев добавил: «цены растут сегодня буквально на все», и особенно сильно сказываются на семейных бюджетах услуги ЖКХ и стоимость детских товаров. По его словам, предложенные изменения позволят «сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект об уточнении перечня документов для подтверждения принадлежности детской продукции к товарам, облагаемым по льготной ставке НДС 10%.
«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.
«Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.
По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.
Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году
Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».
Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.
В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев.
Песков заявил о преждевременности разговоров о выборах на Украине
По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.
Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.
По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.
Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.
The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.
В своем Telegram-канале режиссер подчеркнул: «Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения».
Ранее в Минкультуры сообщили, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, поскольку полностью соответствует квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями.
Напомним, министр культуры Ольга Любимова в январе объявила о назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В министерстве напомнили, что Богомолов окончил филологический факультет МГУ и ГИТИС.
Сам Богомолов прокомментировал критику, связанную со своим назначением на этот пост.
Актер Никита Джигурда объяснил, почему это решение вызвало негативную реакцию в обществе.
Новые варианты документа по урегулированию ситуации на Украине являются попыткой «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и его западных союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Он отметил, что эти версии существенно отличаются от изначального американского плана.
По словам Лаврова, из последней редакции документа исчез пункт о восстановлении прав русских как национального меньшинства на Украине, который, по его словам, присутствовал в предложениях США. Сейчас в проекте говорится лишь о необходимости проявлять терпимость и следовать нормам Евросоюза в этой сфере, то есть речь идет фактически о «договоре терпимости».
Министр также уточнил, что обсуждаемый документ из 20 пунктов, который рассматривали США, Европа и Украина после саммита на Аляске, России не передавали.
Лавров напомнил: «В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американские предложения, которые открывали путь к миру». По его словам, документ включал все принципиальные вопросы и исходил из текущей ситуации «на земле», в том числе тех реалий, которые Россия создала для защиты русских на Украине.
Лавров подчеркнул, что на основе предложенного плана стороны могли бы оперативно согласовать окончательный мирный договор.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не получала предложений по мирному плану Владимира Зеленского из 20 пунктов.
Также Лавров указывал, что невозможно достичь урегулирования с Украиной на условиях, которые сейчас продвигает Европа вместе с Владимиром Зеленским.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что европейские страны из так называемой коалиции желающих пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.
Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.
По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.
Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.
«Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.
Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.
Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.
МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.
Литовские власти объявляли об отключении от российских энергосистем и вводили запрет на оборудование из России и Китая, но агрессивная политика Вильнюса привела к обратным результатам, пересказывает материал Baijiahao АБН24.
Ожидалось, что переход на европейские сети и отказ от сотрудничества с Москвой нанесут удар по российской экономике. Однако вместо этого республика столкнулась с серьезными внутренними проблемами.
«Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», – говорится в статье.
После отказа от российских энергоносителей цены на электричество взлетели на 46%, что спровоцировало закрытие заводов и рост безработицы.
В итоге Вильнюс был вынужден пересмотреть свой курс. Власти республики негласно разрешили использование китайского оборудования для электросетей в критических случаях, что наблюдатели расценили как мольбу о пощаде.
Ранее сообщалось, что военные учения в Литве, инсценирующие конфликт между Россией и НАТО, окончились победой Москвы.
Безруков и Певцов рассматривались на пост ректора МХАТ
Один из собеседников агентства уточнил: «Мне известно, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым», передает ТАСС.
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что при возможной отставке Богомолова одним из кандидатов может стать художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, который тесно связан с традициями Школы-студии МХАТ.
По его словам, Писарев преподает в учебном заведении, пользуется популярностью у студентов и успешно совмещает педагогическую и руководящую деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
По данным источника, Богомолов ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.
Ранее режиссер был назначен исполняющим обязанности ректора, так как соответствовал квалификационным требованиям.
Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову возвращены участок земли и жилой дом в поселке Раздоры Одинцовского района Московской области, передает ТАСС. Сообщается, что Мосгорсуд отменил ранее принятое решение о передаче этих объектов недвижимости государству.
Один из участников судебного процесса уточнил: «Мосгорсуд отменил решение о передаче государству жилого дома и участка Иванова в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья». Эта информация подтверждена источником агентства.
Ранее имущество Иванова было изъято в рамках расследования, однако суд пришел к выводу о необходимости возврата недвижимости бывшему чиновнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.
Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.
В Генпрокуратуру Казахстана поступило заявление с просьбой проверить видео с комиком Нурланом Сабуровым, в котором он говорит о поддержке российских военных, передает Finratings.kz. Обращение направил местный активист Марат Турымбетов. По мнению юриста Бауыржана Онгарова, действия Сабурова могут квалифицироваться по статье о наемничестве, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Вокруг видео возникли споры: некоторые пользователи выразили сомнения в его подлинности и предположили, что ролик мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Однако издание подчеркивает, что ИИ не использовался, и видео действительно существует.
Марат Турымбетов в социальных сетях заявил: «Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по закону Республики Казахстан». Теперь судьбу Сабурова предстоит определить официальным органам.
Ранее Сабуров заявлял, что вопросом урегулирования по его запрету на въезд в Россию займутся юристы.
Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В разных частях страны принялись отменять концерты стендапера.
«Переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армении и Азербайджане – это пока только первые попытки наполнить содержанием перформанс президента США Дональда Трампа о «прекращении еще одной войны». По «маршруту Трампа» конкретные очертания еще должны прорисоваться. Но уже хорошо, что нынешняя администрация по отношению к Южному Кавказу склоняется к прагматизму против лицемерия предыдущей», – сказал аналитик.
По его словам, «если Армения и Азербайджан рассчитывают отобрать у Грузии место «первой жены» Америки на Кавказе, то лучше им не впадать в эйфорию».
«Хорошо помню эйфорию в Грузии в 2008 году насчет того, как США и их президент Джордж Буш – младший лично нам помогут, когда (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили развязал кровавую военно-политическую авантюру. Эта эйфория в Грузии очень быстро заместилась паническими настроениями», – напомнил Петрэ Мамрадзе, экс-депутат парламента Грузии.
«Конечно, у США есть конкретные интересы. К примеру, энергетическое сотрудничество со странами Южного Кавказа. И конечно же, Россию это не может не тревожить. Вот почему я призываю быть прагматиками, выверять каждый шаг и не повторять прошлых ошибок», – отметил эксперт.
«Уже очень важно и обнадеживающе, что нет риторики байденовской администрации о демократическом регрессе, нет этих лицемерных двойных стандартов. Что касается большего прагматизма, могу выделить визит руководителя Службы госбезопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе в США 7-10 февраля. Вот это и есть конкретика, когда обсуждаются вопросы, которые волнуют обе стороны, такие, как, к примеру, наркотрафик», – сказал он.
«С учетом того, что Россия будет болезненно воспринимать повышенное внимание США к нашему региону, желательно прописать в отношениях с Вашингтоном очень четкую дорожную карту. На примере Украине мы видим, к каким печальным последствиям приводят завышенные ожидания от сотрудничества с западными странами», – отметил эксперт.
Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
«Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.
«Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.
Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.
«Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.
По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.
Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.
Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.
Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.
Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.
На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.
«Самая насущная задача – снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», – приводит слова Штокера РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
По мнению Штокера, действующий подход ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым. В качестве примера он привел Австрию, где сокращение выбросов углекислого газа связано с уменьшением производства.
Канцлер уверен, что целью не должно быть просто «стать экологичнее», поскольку это, по его словам, «означает стать беднее». Штокер выразил удовлетворение тем, что тенденции в экологической политике Евросоюза начали меняться.
В качестве следующей меры он намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. По его словам, такая мера обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит перенос производств в другие страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель выдавил российскую нефть и начал процесс выдворения российского газа из ЕС, но российский атом получил зеленый свет. На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. В Венгрии начато строительство АЭС «Пакш-2».