Член СПЧ Брод: Генрих Падва покорял интеллигентностью и был лишен самолюбования

Tекст: Татьяна Косолапова

«С Генрихом Павловичем я был знаком, несколько раз приходил к нему в офис, мы беседовали, пили чай. Один раз он попросил написать меня как правозащитника ходатайства в интересах своего подзащитного. Конечно, таких встреч могло бы быть и больше, благо работал я в том же переулке, где он жил, в этом же доме находился его офис, но не сложилось», – рассуждает Брод.



Каждая из таких встреч, делится он, оставляла у него очень яркие впечатления. Падва сам по себе был очень колоритным человеком. Бородка, очки, благородные манеры, прекрасная речь – классический адвокат из начала прошлого и позапрошлого столетий. Он сразу покорял своей интеллигентностью, отсутствием высокомерия. Собеседник замечает, что есть такие «звездные» адвокаты, красующиеся как павлины и смотрящие на всех сверху вниз, но в отличие от них Падва был начисто лишен подобного.

Член СПЧ предполагает, что большую роль в формировании личности Генриха Павловича сыграло то, что после окончания юрфака МГУ он не зацепился за столицу, а уехал в Тверскую область и прослужил там адвокатом чуть ли не два десятилетия. Это позволило ему познать жизнь, людей, особенности отечественного правосудия. Он продолжал усиленно работать над собой, много читал, серьезно готовился к процессам и даже отучился на истфаке областного пединститута.

Такая основательная региональная закалка позволила затем стать одной из самых заметных фигур советской и российской адвокатуры конца прошлого и нынешнего столетий, подчеркивает собеседник. Падва внес большой вклад в развитие независимого профессионального сообщества адвокатов. Его выступления в судах становились событием и имели большой резонанс не только потому, что его доверителями были известные политики, бизнесмены, деятели культуры, но и потому, что строил он свою защиту грамотно, выступал ярко, доступно и без самолюбования.

«Слышал, как он разговаривает со своими коллегами, уважительно, на равных. Как доходчиво и четко разъясняет стратегию и тактику возможной защиты. Он был истинным гуманистом, противником смертной казни, считая, что она не является панацеей в борьбе с преступностью, а только лишь способствует ожесточению общества. В этом я с ним полностью согласен», – отмечает Брод.

Также, вспоминает он, Падва постоянно выступал с призывами о независимости правосудия, против коррупции в судейской среде. Его справедливый гнев вызывали так называемые адвокаты-решалы, которые рисуют перед доверителями нереальные заманчивые перспективы или пытаются использовать грязные схемы. Он видел недостатки в российской правоприменительной системе, однако не падал духом.

«Рассказывают, что он мог чувствовать себя плохо, но в судах преображался и недомогания как не бывало. Уверен, что жизнь и деятельность, опыт Генриха Падвы будут служить ориентиром для многих будущих поколений российских адвокатов», – заключил член СПЧ.

Напомним, известный российский адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила в результате инсульта. Прощание с правозащитником пройдет 12 февраля в Москве.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал Падву златоустом, подчеркнув, что он очень любил свою профессию и многое сделал для российской адвокатуры. Он подчеркнул, что Генрих Павлович был человеком с большой буквы, который придерживался традиционных принципов в своей работе.