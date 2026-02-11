  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    11 февраля 2026, 11:21 • Новости дня

    Дегтярев сообщил о намерении МОК восстановить ОКР весной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля, а также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    По его словам, вопрос восстановления Олимпийского комитета России может быть рассмотрен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в апреле или мае, передает ТАСС.

    Дегтярев заявил: «Мы ждем заседания исполкома по этой теме, он может быть созван в любой момент. Могут быть заслушаны результаты юридической комиссии, на март с февралем я бы не рассчитывал, логика говорит о том, что в этот период сложные темы не поднимаются. А мы сложная тема. По моим ощущениям должен быть апрель–май, когда исполком рассмотрит наше досье. Дальше может быть принято одно решение – восстановление. Над этим мы сейчас работаем».

    Дегтярев также отметил, что российские спортсмены в 2026 году планируют принять участие в 60 чемпионатах мира и Европы. По его словам, в течение прошлого года российские спортсмены приняли участие более чем в 30 чемпионатах мира и 18 чемпионатах Европы по олимпийским дисциплинам, завоевав 136 медалей, из которых 54 – золотые.

    Международная федерация тхэквондо и Международная федерация дзюдо сняли все ограничения с российских спортсменов. В большинстве индивидуальных видов спорта россияне допущены до соревнований в нейтральном статусе, а в командных видах взрослые сборные могут выступать нейтрально только в водном поло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.

    МОК рекомендовал допустить к международным турнирам юных российских спортсменов с флагом и гимном.

    Международная федерация самбо разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с национальными символами.

    10 февраля 2026, 22:02 • Новости дня
    На Олимпиаде объявили Гуменника чемпионом России вопреки запрету
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущий ледовой арены на Олимпийских играх в Милане несмотря на запрет представил российского фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России.

    Это произошло перед началом короткой программы в мужском одиночном катании вопреки запрету МОК, передает ТАСС.

    Российскому спортсмену сейчас 23 года, и он действительно носит титул лучшего фигуриста своей страны.

    Российские атлеты выступают на Играх в Милане в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать любую связь с Россией.

    За исполнение проката Петр Гуменник получил оценку в 86,72 балла.

    Ранее Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, он застрял в автобусе.

    Комментарии
    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    9 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    AP: Трамп назвал оппозиционных олимпийцев США «реальными неудачниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены столкнулись с волной негатива после высказываний о политике США на Играх в Милане, включая резкую реакцию Дональда Трампа, пишет AP.

    Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.

    Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.

    Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.

    С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.

    Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.

    За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии.

    Американка Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию во время Олимпийских игр.

    Между тем власти Италии признали диверсии у железной дороги терактом и связали их с Олимпиадой.

    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    Тарасова: Выступление Гуменника на Олимпиаде изуродовали, заставив сменить музыку

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    11 февраля 2026, 01:16 • Новости дня
    Фигурист Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу на Олимпиаде в Италии на 12-й позиции, сообщают информационные агентства.

    Гуменник выступил под первым номером в короткой программе и получил 86,72 балла. Россиянин обеспечил себе выход в произвольную программу, куда проходят 24 лучших спортсмена, и выйдет в предпоследней разминке, передает ТАСС.

    Лидером после короткой программы стал фигурист из США Илья Малинин, который набрал 108,16 балла. Второе место занимает японский спортсмен Юма Кагияма с результатом 103,07 балла. Третью строчку занимает француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 102,55 балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий ледовой арены Олимпийских игр в Милане представил Гуменника как действующего чемпиона России несмотря на запрет. Болельщики пронесли российский флаг на трибуны олимпийской арены. Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    9 февраля 2026, 05:28 • Новости дня
    Гуменник застрял в сломанном автобусе на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский фигурист Петр Гуменник столкнулся с транспортными проблемами на Играх в Милане, об этом в социальных сетях рассказал сам спортсмен.

    Официальный автобус организаторов сломался, из-за чего атлет не смог вовремя вернуться в Олимпийскую деревню, пояснил атлет, передает Ura.ru.

    «Автобус застрял. До отеля не доехали... Немного нервничаю, но все под контролем, к старту буду готов», – рассказал он.

    Неприятная ситуация произошла накануне короткой программы, которую одиночники представят 10 февраля. Гуменник открывает соревнования, он заявлен в стартовом листе под первым номером. Позднее фигурист уточнил, что смог благополучно вернуться в Деревню.

    Ранее источник сообщал, что Гуменника вызывали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии.

    9 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Оргкомитет Олимпиады в Италии начал изучать проблему с качеством медалей

    Tекст: Денис Тельманов

    Операционный директор Олимпийских игр сообщил о начале проверки после жалоб спортсменов на хрупкость медалей, врученных на соревнованиях в Италии.

    Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии пытается выяснить, почему некоторые олимпийские медали оказались поврежденными, передает РИА «Новости».

    Операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что организаторы знают о возникшей ситуации и уже занимаются ее изучением.

    По его словам, «все должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент».

    Ранее некоторые участники Олимпиады пожаловались на излишнюю хрупкость наград, что вызвало обеспокоенность у организаторов.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Олимпиады в Париже решал проблемы с транспортом и зоной отдыха на Играх. Американский скейтбордист Найджа Хьюстон тогда заявил, что его олимпийская медаль имеет дефекты в виде пятен, сколов и царапин.

    9 февраля 2026, 08:01 • Новости дня
    Губерниев: У Коростелева было мало шансов побороться за медаль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский лыжник Савелий Коростелев имел мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Италии, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

    «Коростелев – молодец, ввязался в гонку. Конечно, чуть проигрывал на подъемах, но на финише показал максимум», – сказал Губерниев РИА «Новости».

    Он добавил, что взятое атлетом четвертое место – это очень достойный результат.

    Журналист добавил, что объективных шансов на медаль было немного, но лыжник сделал все возможное. Сейчас Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров.

    Напомним, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона. Российская делегация пыталась оспорить действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте.

    10 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    МОК подтвердил запрет на шлем украинского скелетониста с фото погибших коллег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе запрет для украинца Владислава Гераскевича на шлем с изображением погибших коллег, но разрешил черную повязку.

    Международный олимпийский комитет подтвердил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпиаде в Италии шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, передает ТАСС.

    Как сообщил директор МОК Марк Адамс, решение объяснили спортсмену на неформальной встрече. По словам Адамса, «мы сказали, что шлем противоречит рекомендациям. И после встречи мы повторили, что рекомендации действуют. Мы разрешили ему надеть в качестве исключения черную повязку, чтобы почтить память коллег и друзей». Гераскевич ранее заявлял, что МОК отказал ему в использовании такого шлема.

    Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к спортсменам с Украины с просьбой воздержаться от проведения акций протеста против российских участников на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что еще в 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине Гераскевич выходил после третьего заезда по скелетону с плакатом «Нет войне на Украине», и тогда МОК не стал наказывать спортсмена.

    А вот итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    9 февраля 2026, 05:24 • Новости дня
    Американка Вонн на Олимпиаде сломала ногу и перенесла операцию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Олимпийская чемпионка 2010 года из США Линдси Вонн серьезно пострадала во время скоростного спуска, она зацепила рукой флажок, потеряла равновесие и ударилась головой о снег.

    Вонн не смогла подняться самостоятельно, ее эвакуировали в клинику на вертолете, передает РИА «Новости».

    Медики провели ортопедическую операцию для стабилизации перелома левой ноги, сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное.

    Неделей ранее на этапе Кубка мира горнолыжница уже падала и порвала крестообразную связку. Вонн возобновила карьеру в ноябре 2024 года после длительного перерыва.

    Ранее итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров. Она также смогла на свой день рождения установить олимпийский рекорд.

    10 февраля 2026, 01:35 • Новости дня
    Свищев упрекнул оргкомитет Олимпиады в экономии и разгильдяйстве

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что оргкомитет Олимпийских игр в Милане сэкономил на подготовке соревнований или проявил разгильдяйство, особенно в контексте замечаний некоторых спортсменов о недолговечности наградных медалей.

    «Оргкомитет Олимпиады сэкономил или проявил разгильдяйство. Жаль, что спортсмены выкладывают не медали, а то, как они разваливаются и крошатся. Для любого медалиста это память на всю жизнь. Награда, ради которой он боролся всю жизнь. И когда она разваливается в руках, воспоминания получаются смазанными. Обидно за спортсменов, которые получили такие медали», – заявил Свищев РИА «Новости».

    Проблема с качеством олимпийских наград ранее стала поводом для обсуждений среди спортсменов. Американская фигуристка Алиса Лю пожаловалась, что ее золотая медаль оторвалась от ленты, а серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи сообщил, что оргкомитет изучает причины повреждений и работает над их устранением.

    Свищев провел параллели с Олимпиадой в Сочи, подчеркнув, что в России медали утверждали с особым вниманием к деталям, а процесс был тщательно организован.

    «Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», – добавил он.

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоялась 6 февраля в Милане. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо. Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне.

    10 февраля 2026, 22:47 • Новости дня
    Болельщики Гуменника пронесли российский флаг на трибуны арены ОИ

    Tекст: Вера Басилая

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет.,

    Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет на государственную символику, передает РИА «Новости».

    Флаг появился на боковой трибуне арены в руках у семьи россиян, которые уже давно проживают в Италии.

    «Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях», – рассказала Екатерина, которую сопровождали дочка и итальянский муж Стефано. По ее словам, они не опасаются возможных проблем из-за флага.

    Екатерина также уточнила, что предварительно спросила у работников арены насчет возможных претензий и получила ответ, что недовольство может исходить только от других зрителей, но сама она этим не обеспокоена.

    Ранее болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на Олимпийских играх.

    Ведущий ледовой арены на Олимпиаде в Милане представил фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России, несмотря на запрет.

    Президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов пока остается без конкретного срока для решения.

