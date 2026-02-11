Дегтярев сообщил о намерении МОК восстановить ОКР весной

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вопрос восстановления Олимпийского комитета России может быть рассмотрен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в апреле или мае, передает ТАСС.

Дегтярев заявил: «Мы ждем заседания исполкома по этой теме, он может быть созван в любой момент. Могут быть заслушаны результаты юридической комиссии, на март с февралем я бы не рассчитывал, логика говорит о том, что в этот период сложные темы не поднимаются. А мы сложная тема. По моим ощущениям должен быть апрель–май, когда исполком рассмотрит наше досье. Дальше может быть принято одно решение – восстановление. Над этим мы сейчас работаем».

Дегтярев также отметил, что российские спортсмены в 2026 году планируют принять участие в 60 чемпионатах мира и Европы. По его словам, в течение прошлого года российские спортсмены приняли участие более чем в 30 чемпионатах мира и 18 чемпионатах Европы по олимпийским дисциплинам, завоевав 136 медалей, из которых 54 – золотые.

Международная федерация тхэквондо и Международная федерация дзюдо сняли все ограничения с российских спортсменов. В большинстве индивидуальных видов спорта россияне допущены до соревнований в нейтральном статусе, а в командных видах взрослые сборные могут выступать нейтрально только в водном поло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.

МОК рекомендовал допустить к международным турнирам юных российских спортсменов с флагом и гимном.

Международная федерация самбо разрешила россиянам участвовать в соревнованиях с национальными символами.