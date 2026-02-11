Сноубордист Болтон получил два перелома шеи на Олимпиаде

Австралийский cноубордист Болтон получил два перелома шеи на Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил два перелома шейного отдела позвоночника во время тренировки по сноуборд-кроссу перед Олимпийскими играми в Италии, передает ТАСС.

Телеканал ESPN сообщает, что после падения спортсмен почувствовал боль, но обратился за медицинской помощью лишь на следующий день, когда дискомфорт усилился.

Рентген показал наличие переломов, после чего Болтона экстренно доставили в больницу на вертолете для дальнейшего лечения. Олимпиада в Италии должна была стать для него уже четвертой – ранее он участвовал в Играх 2014, 2018 и 2022 годов.

Кэм Болтон – один из самых опытных австралийских сноубордистов, серебряный призер чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

