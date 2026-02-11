  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    11 февраля 2026, 10:41 • Новости дня

    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию

    Нечаев: Мигрантов обяжут проходить медосмотр после въезда в Россию

    Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пакет законопроектов, который Госдума одобрила в первом чтении, включили норму об обязательном медицинском осмотре для мигрантов, сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

    Мигранты, прибывающие в Россию, будут обязаны проходить обязательный медосмотр в течение одного месяца после въезда, сообщил в Telegram-канале Нечаев.

    Соответствующая норма вошла в пакет законопроектов, который Госдума приняла в первом чтении. Соавторами инициативы выступила партия «Новые люди», о чем сообщил председатель партии Алексей Нечаев.

    «Это барьер на пути опасных заболеваний: не во всех странах есть прививки от кори, туберкулеза и гепатита, а где-то их распространенность гораздо выше, чем в России», – заявил Нечаев.

    По его словам, нововведение направлено на защиту здоровья граждан и предотвращение распространения инфекций.

    Медосмотр можно будет пройти только в государственных учреждениях; обращаться к посредникам будет запрещено. По мнению автора законопроекта, это позволит прекратить деятельность теневого бизнеса, который годами зарабатывал на нелегальных мигрантах.

    Все результаты медосмотра будут храниться в цифровом профиле «Мигрант ID» – системе учета, разработку которой предложила партия «Новые люди», а идею поддержал президент России Владимир Путин. Нечаев подчеркнул, что такие меры необходимы для создания комплексной, безопасной и контролируемой системы трудовой миграции, отвечающей интересам России и ее граждан.

    Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании медицинского освидетельствования иностранных граждан.

    Депутаты предложили снизить срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.

    9 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    10 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении закон о выплатах жертвам кибермошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума в первом чтении поддержала инициативу, предусматривающую обязательную компенсацию клиентам потерянных средств при невыполнении банками мер киберзащиты.

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий банки компенсировать клиентам убытки, если кредитные организации не предприняли достаточных мер по противодействию кибермошенничеству, передает ТАСС. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

    Предполагается, что банки будут обязаны при выявлении подозрительных переводов сверяться с государственной системой «Антифрод», временно блокировать операции и карты при выявлении мошеннических признаков, а также проверять номера телефонов участников транзакций через специальный реестр.

    Банкам также предложено усилить защиту собственных электронных ресурсов от вредоносного кода, в том числе через обязательную установку клиентами специального программного обеспечения. При обнаружении вредоносной активности банк сможет временно приостанавливать операции.

    Если банк не выполнит эти меры и клиент понесет ущерб из-за действий мошенников, финансовая организация будет обязана компенсировать потери в рамках возбужденного уголовного дела.

    Ранее во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о лимите на количество банковских карт для одного человека.

    А накануне думский комитет по информполитике рекомендовал парламенту принять законопроект, обязывающий банки выявлять вредоносный код и ограничивающий число карт у граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в первом полугодии 2026 года в Госдуму поступят законопроекты, направленные на обеление экономики России.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 02:20 • Новости дня
    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram

    Депутат Немкин отметил обратимость замедления Telegram при устранении нарушений

    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замедление Telegram предусматривает возможность отмены ограничений при устранении выявленных нарушений, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

    Немкин указал в Telegram, что государственная позиция по взаимодействию с цифровыми платформами остается неизменной. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми сервисами, независимо от их происхождения, если те уважают российское правовое поле и интересы граждан.

    К ключевым требованиям относятся защита персональных данных, наличие эффективных механизмов противодействия мошенничеству, предотвращение использования сервисов для экстремистских и террористических целей, а также готовность к взаимодействию с уполномоченными органами.

    «К сожалению, отдельные сервисы, в том числе Telegram, системно игнорируют исполнение российского законодательства. Нарушения остаются неустраненными», – заявил он.

    Подчеркивается, что применяемые меры имеют правовой характер и не являются самоцелью. По его словам, ограничения используются как инструмент для понуждения к соблюдению закона, и их отмена возможна при устранении выявленных нарушений.

    Немкин подчеркнул, что если Telegram примет решение работать в соответствии с российским законодательством и обеспечит должный уровень защиты граждан, «для восстановления полноценной работы не будет принципиальных препятствий». Ответственность за дальнейшее развитие ситуации, отметил депутат, лежит на самой платформе Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

    10 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Госдума одобрила лимит в 20 банковских карт на человека
    Госдума одобрила лимит в 20 банковских карт на человека
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий лимит на количество банковских карт для одного человека.

    Нововведение предполагает, что гражданин не сможет получить более 20 банковских карт в целом и более пяти карт в одном банке, передает ТАСС. Законопроект стал частью второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

    В документе также указано, что Банк России получит право изменять эти лимиты при необходимости. Для реализации контроля будет создана Единая система учета платежных карт, куда банки в обязательном порядке внесут данные обо всех выданных продуктах.

    Перед выдачей новой карты сотрудник банка должен будет проверить, не превышает ли клиент установленный лимит по количеству карт. Кроме того, банки станут уведомлять граждан, если те уже достигли максимального количества банковских карт. Окончательный вариант системы уведомлений будет доработан совместно с Центробанком.

    В 2024 году Госдума одобрила лимит в 20 сим-карт на каждого россиянина.

    11 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму

    Лавров: МИД обеспечит честный международный контроль на выборах в Госдуму

    Лавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности МИД обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Госдуму.

    Лавров подчеркнул, что поддержка будет оказана на всей территории России, в том числе в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    «Разумеется, окажем содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах внутри России, в том числе в Крыму, в Севастополе, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», – заявил министр.

    Лавров также сообщил, что МИД сделает все необходимое для организации голосования на избирательных участках в российских загранучреждениях на предстоящих выборах в Госдуму. Он отметил, что министерство обеспечит четкое проведение голосования за рубежом, как это было и в прошлой избирательной кампании.

    Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что депутаты Государственной думы России будут выбраны в третье воскресенье сентября 2026 года.

    10 февраля 2026, 16:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили об ожидании разъяснений Роскомнадзора по Telegram

    Депутат Попов: Ждем разъяснений Роскомнадзора по ситуации с Telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по текущей ситуации с мессенджером, сообщили в профильном комитете парламента.

    Комитет Госдумы по информполитике не рассматривал вопрос о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Евгений Попов. Он также отметил в своем Telegram-канале, что депутаты ждут официальных разъяснений от Роскомнадзора.

    Попов отметил: «На заседаниях комитета или вне заседаний комитета мы не обсуждали тему блокировки Telegram. Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка. Наверное, я последний, кто так не думает. Слишком много сил, времени и денег вложено в развитие этого мессенджера и в развитие контактов между гражданами России именно через этот инструмент. Посмотрим, ждем официальных заявлений Роскомнадзора».

    Ранее СМИ писали, что Роскомнадзор может начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram уже 10 февраля. Также отмечалось, что отдельные меры по замедлению работы сервиса уже реализуются.

    До этого во вторник Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов по делу о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram. А стоимость акций VK на Мосбирже увеличилась после появления в СМИ информации о возможной блокировке мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора.

    Как писала во вторник газета ВЗГЛЯД, число обращений по поводу сбоев в Telegram за сутки достигло 12,3 тыс., особенно часто проблемы наблюдаются в Петербурге и Москве.

    10 февраля 2026, 10:48 • Новости дня
    «Ведомости»: Мигрантов обяжут содержать переехавшие с ними семьи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственная комиссия одобрила обязательство иностранцев, работающих в России, обеспечивать семьи прожиточным минимумом, сообщают СМИ.

    Работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших родственников на уровне регионального прожиточного минимума.

    Поправки в законодательство, разработанные Минфином, получили одобрение правительственной комиссии, пишут «Ведомости».

    Иностранный сотрудник обязан содержать находящихся на иждивении родственников не ниже прожиточного минимума региона проживания.

    Величина минимума будет умножаться на специальный коэффициент субъекта Федерации. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года, если изменения будут приняты окончательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мигрантам с низким доходом решили запретить получение трудовых патентов. Также иностранцев обязали заменить национальные водительские удостоверения на российские.

    10 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    В Госдуме подготовили законопроект об отмене обязательной прописки

    Депутаты подготовили законопроект об отмене обязательной прописки

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты думской фракции «Новые люди» разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной регистрации граждан и предоставление им права на добровольную регистрацию.

    Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым разработали законопроект об отмене обязательной прописки, передает ТАСС.

    Документ, который находится в распоряжении редакции, предлагает изменить статью 3 закона о праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в России.

    В настоящее время граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и месту жительства. Разработчики инициативы предлагают сделать этот процесс добровольным – прописка станет правом, а не обязанностью.

    В пояснительной записке к проекту отмечается, что регистрация уже не дает полной и точной картины перемещения граждан. Также подчеркивается, что обязательная прописка создает административные трудности для арендаторов и лиц, которые часто меняют место жительства, поскольку процедура сильно зависит от желания собственника оформить документы.

    Согласно административному кодексу, если гражданин проживает на новом месте более 90 дней без регистрации или более семи дней без прописки после переезда, ему грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей в зависимости от региона.

    9 февраля 2026, 08:26 • Новости дня
    Из Подмосковья выслали сотни мигрантов с опасными инфекциями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московской области принудительно отправили на родину более 250 иностранных граждан, у которых врачи диагностировали серьезные инфекционные заболевания, сообщила начальник управления информации регионального ГУ МВД Татьяна Петрова.

    В минувшем году сотрудники МВД и санитарного ведомства обеспечили выезд 257 человек, пояснила Петрова, передает ТАСС.

    С начала 2026 года из Солнечногорска уже выслали 10 иностранцев. Их нахождение в России признали опасным для эпидемиологического благополучия граждан. Основанием стали медицинские осмотры, выявившие у приезжих инфекции.

    Всех нарушителей уведомили о принятых решениях. После обязательных процедур, включая снятие отпечатков пальцев, полицейские сопроводили их в аэропорты для отправки домой.

    Ранее в Госдуме начали готовить новые меры по контролю над мигрантами, в их числе – снижение срока обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.

    10 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Госдума одобрила введение функции сообщения о кибермошенничестве через «Госуслуги»

    Tекст: Денис Тельманов

    На портале «Госуслуги» планируется внедрить специальную функцию для быстрого информирования о случаях попыток мошенничества с передачей данных в систему «Антифрод».

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении на портале «Госуслуги» тревожной кнопки для граждан, которых пытаются обмануть кибермошенники, передает ТАСС.

    Новая функция позволит пользователям портала оперативно отправлять сообщения в государственную систему «Антифрод», если они заподозрят мошенничество.

    Законопроект входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Планируется, что пользователи смогут передавать определенный перечень сведений о попытке обмана, однако конкретный состав этой информации определит правительство России.

    Алгоритм действий по пресечению мошеннических схем после получения уведомления через тревожную кнопку также будет разработан правительством. Нововведение направлено на повышение безопасности пользователей и оперативное реагирование на угрозы в цифровой среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, думский комитет по информполитике рекомендовал парламенту принять законопроект, который обязывает банки выявлять вредоносный код и ограничивает количество банковских карт у граждан.

    Мошенники под видом администраторов «Госуслуг» стали требовать переводить накопления граждан на так называемые безопасные счета, ссылаясь на якобы взлом страницы.

    Для работы в некоторых сферах необходимо иметь специальную медицинскую книжку, которую получают по установленной процедуре, а отсутствие которой влечет административное наказание.

    9 февраля 2026, 14:01 • Новости дня
    В Госдуме заявили о новом пакете мер против мошенников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по информполитике рекомендовал российскому парламенту принять законопроект, вводящий обязанность банков выявлять вредоносный код и ограничивающий количество карт у граждан.

    Документ направлен на пресечение действий лиц, помогающих злоумышленникам выводить украденные деньги, передает РИА «Новости».

    Законопроект предлагает обязать банки защищать свои приложения и сайты от вредоносных программ, а также отслеживать подобные угрозы. Кроме того, планируется ограничить количество банковских карт, которые может оформить на себя один человек.

    Инициатива предусматривает обязательную маркировку международных звонков и внесудебную блокировку фишинговых ресурсов.

    Также предлагается изменить правила авторизации на портале «Госуслуги» и усилить взаимодействие операторов связи с финансовыми организациями.

    Ранее в Госдуме сообщали, что в первом квартале 2026 года могут принять новые законопроекты для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    10 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Госдума одобрила ужесточение наказания за подделку справок о ВИЧ

    Tекст: Ольга Иванова

    Законопроект о введении уголовной ответственности за подделку и использование поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, был принят в первом чтении депутатами Госдумы.

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за подделку и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ, сообщает ТАСС. Инициатива внесена группой из 427 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидерами думских фракций и вице-спикером Ириной Яровой.

    Законопроект предусматривает, что за подделку или продажу таких справок будет грозить ограничение свободы на срок до трех лет с возможным штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до четырех лет с аналогичным штрафом или лишение свободы на срок до четырех лет с тем же штрафом.

    Если речь идет о справках, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции, наказание будет более суровым: от двух до четырех лет ограничения свободы, от двух до пяти лет принудительных работ или от двух до пяти лет лишения свободы. Штраф в этих случаях составит от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об обязательном информировании клиентов букмекерских контор и тотализаторов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    10 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Госдума одобрила направленный на борьбу с азартными играми законопроект

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Госдуме во втором чтении одобрен законопроект, который обяжет букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с игроманией, передает ТАСС.

    окумент обязывает организаторов букмекерских контор и тотализаторов размещать на своих сайтах информацию о рисках участия в азартных играх и последствиях игромании, а также предоставлять посетителям доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств.

    На входе в пункты приема ставок и на сайтах должны быть размещены QR-коды с адресом страницы, где размещена информация о возможностях инвестирования для сохранения или получения дохода. Законопроект также предполагает внесение изменений в федеральный закон «О рекламе»: вся реклама азартных игр и пари должна сопровождаться предупреждением о формировании зависимости.

    В радиорекламе длительность предупреждения составит не менее трех секунд, в телерекламе – не менее пяти секунд и не менее 7% площади кадра, в других форматах – также не менее 7% рекламной площади. В пояснительной записке отмечается: «Представляется, что часть денежных средств, которые граждане используют для участия в азартных играх в букмекерских конторах или тотализаторах, возможно использовать в иных целях, например, для инвестирования».

    Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино.

    Президент России подписал закон о самозапрете на азартные игры.

    Общественная палата предложила заблокировать сайты казино и криптоплатежи.

    11 февраля 2026, 17:02 • Новости дня
    Володин: Тарифы ЖКХ надо брать под особый контроль

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Госдумы заявило об усилении контроля за тарифами ЖКХ, а также отметило расширение роли ФАС в их регулировании.

    Все депутаты Государственной думы едины во мнении, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги необходимо держать под особым контролем. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента .

    Он уточнил, что недавно Дума поддержала в первом чтении законопроекты о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы в вопросах регулирования тарифов. По словам Володина, региональные энергетические комиссии часто необоснованно повышают стоимость коммунальных услуг. Для усиления контроля депутаты приняли решение наделить ФАС дополнительными полномочиями, чтобы оградить граждан от чрезмерных ростов платежей.

    Володин напомнил, что правительство уже утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги: с 1 января повышение составило 1,7% из-за роста НДС. Он подчеркнул, что все остальные изменения должны проходить тщательный анализ. «Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан», – добавил председатель нижней палаты.

    Кроме того, Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов, отвечающих за регулирование цен и тарифов. Володин призвал коллег внимательно следить за ситуацией и защищать интересы граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России изменились правила расчета платы за холодную воду для квартир без счетчиков, коэффициент увеличен вдвое. Также сообщалось, что власти страны намерены упростить перерасчет оплаты ЖКХ при перебоях с коммунальными услугами.

    Ранее в среду президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.


    10 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    В Госдуме подвели итоги года нацпроекта «Молодежь и дети»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Государственной Думе состоялось заседание Комитета по молодежной политике, где был озвучен доклад Федерального агентства по делам молодежи о реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что по итогам первого года доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, достигла 83%, а участие в программах профессионального и личностного развития составило 58,38% при плановых 38,2%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Вовлеченность в добровольческую и общественную деятельность оказалась выше ожидаемой и составила 35,79%. Индекс создания условий для воспитания гармонично развитой и патриотичной личности составил 79,84% при плановых 75%.

    «По нацпроекту «Молодежь и дети» мы достигли плановых показателей, а по ряду направлений перевыполнили их. Сегодня более 21 миллиона человек вовлечены в добровольческую деятельность, а более 9 миллионов зарегистрированы на платформе Добро.рф. Для нас важно не количество мероприятий, а реальные изменения в жизни молодых людей – развитие их навыков, повышение социальной ответственности. В 2026 году мы сосредоточимся на выстраивании устойчивой системы молодежной политики с едиными подходами, понятными целями, развитием кадров и инфраструктуры и сопровождением молодежи на всех ее этапах», – сказал Гуров.

    В числе приоритетов названы создание единой среды воспитания, развитие инфраструктуры, цифровые решения и международное молодежное сотрудничество. Уже в этом году в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи.

    Председатель Комитета Артем Метелев подчеркнул, что за прошлый год принято 27 федеральных законов в сфере молодежной политики. Он сообщил, что молодежное инициативное бюджетирование закреплено во всех регионах, а в этом году оно будет расширено на университеты и школы, увеличится объем выделяемых средств и число поддержанных проектов.

    По итогам заседания Комитет обозначил приоритеты на 2026 год: развитие наставничества, молодежной занятости, профилактика деструктивного поведения и развитие досуговых программ для детей и молодежи.

