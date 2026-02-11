Госдума решила обязать мигрантов проходить медосмотр после въезда в Россию

Нечаев: Мигрантов обяжут проходить медосмотр после въезда в Россию

Tекст: Вера Басилая

Мигранты, прибывающие в Россию, будут обязаны проходить обязательный медосмотр в течение одного месяца после въезда, сообщил в Telegram-канале Нечаев.

Соответствующая норма вошла в пакет законопроектов, который Госдума приняла в первом чтении. Соавторами инициативы выступила партия «Новые люди», о чем сообщил председатель партии Алексей Нечаев.

«Это барьер на пути опасных заболеваний: не во всех странах есть прививки от кори, туберкулеза и гепатита, а где-то их распространенность гораздо выше, чем в России», – заявил Нечаев.

По его словам, нововведение направлено на защиту здоровья граждан и предотвращение распространения инфекций.

Медосмотр можно будет пройти только в государственных учреждениях; обращаться к посредникам будет запрещено. По мнению автора законопроекта, это позволит прекратить деятельность теневого бизнеса, который годами зарабатывал на нелегальных мигрантах.

Все результаты медосмотра будут храниться в цифровом профиле «Мигрант ID» – системе учета, разработку которой предложила партия «Новые люди», а идею поддержал президент России Владимир Путин. Нечаев подчеркнул, что такие меры необходимы для создания комплексной, безопасной и контролируемой системы трудовой миграции, отвечающей интересам России и ее граждан.

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании медицинского освидетельствования иностранных граждан.

Депутаты предложили снизить срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.