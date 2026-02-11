  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    11 февраля 2026, 10:20 • Новости дня

    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказался против шагов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что сейчас для Вашингтона есть более приоритетные вопросы, сообщает Axios.

    Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что выступает против аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

    «Я против аннексии», – подчеркнул президент США, комментируя новые меры израильского правительства. По его словам, сейчас у американской администрации достаточно других вопросов: «Нам не нужно заниматься Западным берегом».

    Новые шаги, одобренные израильским кабинетом безопасности, значительно расширяют контроль Израиля над Западным берегом, включая территории, находящиеся под юрисдикцией Палестинской администрации. В частности, эти меры облегчают покупку земли еврейскими поселенцами и позволяют израильской полиции сносить дома на территориях Палестинской администрации, что, по мнению критиков, противоречит соглашениям Осло и снижает шансы на создание палестинского государства.

    Решение израильского кабинета идет вразрез с призывами, которые ранее высказывали Трамп и его советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре снизить напряженность на Западном берегу.

    Ближайшая встреча Нетаньяху с американскими представителями состоится в Вашингтоне в среду, где, как ожидается, основное внимание уделят ситуации вокруг Ирана. При этом пока неясно, будет ли обсуждаться вопрос Западного берега.

    Официальные лица США сообщили Axios, что обеспокоены решением израильского кабинета и продолжают изучать его последствия. По словам одного из источников в Белом доме, «стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации добиться мира на Ближнем Востоке».

    Ранее парламент Израиля признал Западный берег Иордана неотъемлемой частью Израиля.

    Израиль ранее присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    В ноябре прошлого года власти Израиля решили изъять земли древнего города Самария на Западном берегу Иордана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    10 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Эксперт: Конфликт Ирана с Израилем способен перекинуться на Катар и ОАЭ

    Эксперт Сурков: Израиль и США могут втянуть страны Персидского залива в противостояние с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Растущая напряженность между Ираном и Израилем с вовлечением США угрожает перекинуться на другие страны Персидского залива, заявил руководитель Группы изучения общих проблем региона Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков в ходе прошедшей в Москве XV Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

    Сурков считает, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем с вовлечением США может перекинуться на страны Персидского залива, передает ТАСС. По его словам, на Ближнем Востоке активизировались многие затяжные конфликты, а риск их обострения сейчас очень высок.

    «Если будет большой конфликт с участием Израиля и Соединенных Штатов, то высокий риск его распространения на другие страны Залива, потому что иранцы прямо говорят при любой возможности, что они будут бить по американским базам в Катаре, Саудовской Аравии, может быть, в Объединенных Арабских Эмиратах. Это главная проблема, которой сейчас все озабочены», – подчеркнул Сурков.

    Аналитик обратил внимание, что кризис в Газе по-прежнему не урегулирован, и даже после прекращения огня вероятность возобновления боев сохраняется. В прошлом году наблюдалось обострение ситуации в Йемене и Судане, что, по мнению Суркова, не позволяет говорить о стабилизации в регионе.

    Эксперт также отметил, что существует противостояние между Израилем и Турцией, поскольку Израиль обеспокоен активизацией турецкой политики и обвиняет Турцию и Катар в поддержке исламистов. Кроме того, Сирия становится ареной для новых столкновений, хотя и не очень интенсивных.

    Николай Сурков заключил, что регион Ближнего Востока вступил в фазу острой нестабильности, которая может выйти из-под контроля. Он подчеркнул, что великие державы не способствуют стабилизации – наоборот, по его мнению, действия США и Израиля ведут к дальнейшему обострению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что будущие переговоры с США по ядерной программе будут проходить в прежнем непрямом формате. Иран и США провели очередной раунд переговоров по ядерной программе в Омане 6 февраля.

    9 февраля 2026, 14:17 • Новости дня
    Опубликована карта с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

    Трамп опубликовал карту с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выложил в своей соцсети Truth Social фотографию, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла изображены частью территории Соединенных Штатов.

    Снимок, сгенерированный искусственным интеллектом, показывает Трампа во время встречи с европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    На заднем плане этой фотографии отчетливо видна карта, где Канада, Венесуэла и Гренландия раскрашены в цвета флага США. Таким образом, они обозначены как американские территории. Дональд Трамп не сопроводил публикацию никакими комментариями или пояснениями.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако, по его словам, случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России.

    9 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал условие появления у Анкары ядерного оружия

    Фидан заявил о возможном вступлении Турции в ядерную гонку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция будет вынуждена рассмотреть участие в гонке ядерных вооружений, если в регионе появится новое государство, обладающее ядерным оружием, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя возможность появления ядерного оружия у Ирана.

    «Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», – сказал он в эфире CNN Turk, передает ТАСС.

    На прямой вопрос о желании Турции иметь ядерное оружие Фидан не дал однозначного ответа, лишь улыбнувшись и промолчав.

    В пятницу раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями Ирана и США прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не создает ядерное оружие.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    10 февраля 2026, 05:38 • Новости дня
    Трамп потребовал отдать США половину строящегося моста в Канаду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил остановить открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган.

    Политик заявил, что американская сторона должна получить половину прав собственности на этот объект, передает РИА «Новости».

    «Мы начнем переговоры немедленно. Учитывая все, что мы им предоставили, нам должна принадлежать по меньшей мере половина этого актива», – указал он в соцсетях.

    Глава государства назвал решение Барака Обамы разрешить стройку без американской стали глупой ошибкой. Также республиканец возмутился канадскими тарифами на молочную продукцию и запретом на продажу алкоголя из США в провинции Онтарио.

    Ранее представители активистов, выступающие за независимость провинции Альберта в Канаде, провели несколько встреч с представителями администрации Трампа. Встречи проходили в Вашингтоне.

    10 февраля 2026, 00:37 • Новости дня
    Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Мексика заявила о временной приостановке экспорта нефти на Кубу, однако гуманитарная помощь для острова будет продолжаться без изменений, заверила президент страны Клаудия Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

    Президент Клаудия Шейнбаум объяснила, что правительство ведет дипломатическую работу по поиску новых путей поддержки Кубы в обход американских ограничений, передает ТАСС.

    «Отправка [нефти] в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», – заявила Шейнбаум.

    Она подчеркнула, что США опубликовали указ о введении тарифов для стран, поставляющих топливо на Кубу, и Мехико занимается поиском решений.

    Президент Мексики также призвала США отменить рестрикции, назвав их несправедливыми по отношению к кубинскому народу.

    «У них нет топлива для больниц, для школ, поэтому страдает народ. Мы будем помогать народу Кубы, как всегда, в любой момент помогали народам, нуждающимся в помощи», – добавила Шейнбаум.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник. США планируют начать морскую блокаду Кубы. На Кубе объявили  чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    9 февраля 2026, 04:24 • Новости дня
    Jerusalem Post узнала о намерении Израиля бомбить Иран без согласия США

    Tекст: Катерина Туманова

    Источники издания в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру, в то время как военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

    «Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», – сказал источник газете Jerusalem Post (JP).

    Он добавил, что Израиль пока не достиг этого порога, но постоянно отслеживает события внутри Ирана.

    Официальные лица подчеркнули, что Израиль оставляет за собой свободу действий, и отметили, что не позволят Ирану восстановить системы стратегического вооружения в масштабах, угрожающих существованию Израиля.

    Один из представителей министерства обороны назвал нынешний момент «исторической возможностью» нанести существенный удар по иранской ракетной инфраструктуре и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам.

    Ряд официальных лиц выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может принять модель ограниченных ударов, аналогичную недавним операциям США против хуситов в Йемене, что, по их опасениям, может оставить в целости важнейшие возможности Ирана.

    «Есть опасение, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями, как это было с хуситами», – сказал другой военный чиновник, добавив, что частичные меры не устранят основную угрозу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что США усилили ПВО на Ближнем Востоке из-за Ирана. Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана. Иран потребовал изменить формат и место переговоров с США.

    9 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    МИД начал изучать предложение о вступлении в «Совет мира»

    Песков сообщил об изучении предложения по вступлению в «Совет мира»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России совместно с союзниками рассматривает возможность присоединения к «Совету мира» и обсуждает инициативу о замороженных активах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Министерство иностранных дел России вместе с союзниками и партнерами анализирует предложение о вступлении в «Совет мира», передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что эта тема находится в проработке по поручению главы государства. Вопрос касается не только самого вступления, но и возможного направления замороженных российских активов в фонд для восстановления Палестины.

    Песков уточнил, что Россия действительно выступила с инициативой внести средства из замороженных активов в «Совет мира». «Ответа мы пока не получили», – заявил он журналистам. Также пресс-секретарь добавил, что конкретные параметры предлагаемой сделки пока не определены, работа продолжается.

    Ранее Россия предложила использовать часть своих замороженных за рубежом средств для оказания гуманитарной помощи Палестине через новую международную структуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен анализировать глубинные причины ближневосточного конфликта.

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина.

    «Совет мира» представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.

    9 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Лавров призвал «Совет мира» изучить глубинные причины кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Созданный по инициативе президента США Дональда Трампа «Совет мира» должен анализировать глубинные причины ближневосточного конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, должен рассматривать глубинные причины конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XV Ближневосточной конференции клуба «Валдай», передает ТАСС.

    «Мне бы очень хотелось, чтобы этот коллегиальный орган, который был создан по инициативе президента Трампа, чтобы он действительно рассматривал глубинные причины конфликта», – отметил министр.

    Лавров подчеркнул, что до сих пор неизвестно, какими реальными полномочиями обладает «Совет мира» и подчиняющаяся ему исполнительная структура, в которую входят палестинские технократы. Министр добавил, что остается неясным, насколько этот орган способен влиять на ситуацию в регионе.

    По мнению Лаврова, в настоящее время интересы многих стран пересекаются на Ближнем Востоке, и регион вряд ли обретет стабильность в ближайшее время. Он отметил, что Ближний Восток остается центром многих мировых процессов, а возникающие противоречия только усугубляют ситуацию.

    Глава МИД России напомнил, что после событий «арабской весны» 2011 года, когда Запад, по его словам, «решил растерзать неугодные режимы», в регионе появилось множество инициатив, однако тенденций к стабилизации за это время так и не возникло. По мнению Лаврова, пока не видно признаков, которые бы позволили специалистам и политикам говорить о реальных перспективах мира на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Совет мира» объявил расширенный список стран-учредительниц. Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что «Совет мира» не предназначен для замены Организации Объединенных Наций.

    Президент России Владимир Путин рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Владимир Путин сообщил, что Россия может направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов.

    10 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы к Ирану

    Трамп: США могут направить в сторону Ирана вторую авианосную группу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    «Туда направляется армада – и, возможно, направится еще одна», – заявил Трамп в интервью Axios, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что решение о переброске второй авианосной группы пока не принято окончательно, однако такой сценарий действительно обсуждается.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке, перебросив авианосную ударную группу и дополнительные истребители на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Иран будет сражаться против агрессии США.

    10 февраля 2026, 04:55 • Новости дня
    В США сообщили о «смертельном ударе» по судну террористов в Тихом океане

    Южное командование США сообщило о «смертельном ударе» по судну террористов

    Tекст: Катерина Туманова

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну, которое якобы использовалось террористическими организациями и применялось для трафика наркотических средств.

    «Девятого февраля по приказу командующего генерала Фрэнсиса Л. Донована, Объединенная оперативная группа в рамках операции «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», – сказано в посте командования в соцсети Х.

    Там уточняется, что разведка подтвердила следование судна по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана, а также то, что оно  участвовало в операциях по наркотрафику.

    «В результате удара были убиты два наркотеррориста, один выжил. После боя Южное командование ВС немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активации системы поиска и спасения выжившего», – отметили в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море. ВС США объявили 24 января  об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане. Двое человек погибли 6 февраля при атаке США на судно якобы наркоторговцев в Тихом океане.

    10 февраля 2026, 12:36 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о сохранении непрямого формата переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Будущие переговоры Ирана с США по ядерной программе будут вестись в прежнем, непрямом формате, сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

    Иран не собирается менять формат переговоров с США по ядерной программе, консультации будут продолжаться в непрямом формате, передает ТАСС.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: «Пока нет планов менять формат переговоров. То есть в будущем переговоры будут продолжаться в том же виде, как и на этом этапе».

    Последний раунд таких консультаций прошел 6 февраля в Маскате, столице Омана. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

    Ранее мировые цены на нефть снижались во вторник на фоне сообщений о переговорах представителей США и Ирана.

    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане 6 февраля.

    Вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения запасов урана при условии отмены всех санкций США против Тегерана.

