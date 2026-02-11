  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    11 февраля 2026, 10:04 • Новости дня

    Европарламент согласовал позицию по торговой сделке с США

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев, сообщает Politico.

    Верховные торговые законодатели Европарламента договорились о единой позиции по торговому соглашению между Евросоюзом и США, сообщает Politico.

    Переговоры завершились после нескольких недель споров вокруг возможных дополнительных условий к сделке, заключенной президентом Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Достигнутая договоренность сняла затяжной тупик относительно отмены тарифов на американские промышленные товары и лобстеров.

    «Если США не снизят тарифы для этих товаров – более 400 позиций – через шесть месяцев, мы автоматически восстановим европейские тарифы на сталь и связанные с ней продукты», – заявил председатель торгового комитета Бернд Ланге.

    Кроме того, депутаты договорились о «сроке годности» сделки – она утратит силу в марте 2028 года, что вынудит стороны пересмотреть условия при сохранении Трампа у власти. Уже ранее была согласована приостановка сделки в случае угроз со стороны США территориальной целостности Европы. Как подчеркнула Карин Карлсбро из фракции Renew, у ЕС появится новый инструмент для ответа на тарифный шантаж.

    Компромисс поддержали ведущие фракции – Европейская народная партия, социалисты, Renew и «Зеленые», после того как США выразили недовольство медленным выполнением договоренностей Брюсселем.

    Ведущий депутат от «Зеленых» Анна Каваццини отметила, что дополнительные инструменты ЕС важны, хотя сама сделка остается «несбалансированной» и содержит спорные пункты.

    Ожидается, что торговый комитет проголосует по новому соглашению 24 февраля. После подтверждения решения на пленарном голосовании в марте начнутся переговоры между институтами ЕС, прежде чем закон вступит в силу. Однако обсуждения с правительствами стран ЕС могут быть сложными – особенно в части жестких положений по стали и сроку действия сделки.

    Европейский парламент готов был приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за угрозы введения новых тарифов против стран, поддержавших Гренландию.

    Издание Financial Times заявило, что Евросоюз и Британия столкнутся с большими издержками, чем США, в случае торговой войны с взаимными пошлинами.

    Напомним, весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США.

    При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.



    10 февраля 2026, 23:17 • Новости дня
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    Захарова: Пока не будем рассказывать, что сделаем со списком требований Каллас
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас о необходимости требований Евросоюза к России по Украине.

    «Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о намерении в ближайшие дни представить странам Евросоюза список условий для России, связанных с урегулированием конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине стала неизбежной после того, как западные политики отвергли все предлагаемые Россией пути мирного урегулирования.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    Комментарии (11)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (21)
    11 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    Стремление Европы к большей самостоятельности вновь обнажило старые разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

    Накануне неформального саммита ЕС, который должен дать политические ориентиры для Еврокомиссии, лидеры блока сталкиваются с серьезными разногласиями в вопросах обороны, экономики и снижения зависимости от США. Хотя на встрече не ожидается юридически обязывающих решений, она определит направления для дальнейших инициатив.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил: «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины». Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Европе нужно сплотиться и действовать сообща, а не жаловаться: только так, по его словам, ЕС сможет занять действительно сильную позицию.

    Разногласия особенно заметны между Францией и Германией: Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, Макрон пригрозил приостановить совместную с Германией программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя. Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем, таких как низкая производительность.

    Другие страны, включая Италию и страны Балтии, также заняли отличающиеся позиции. Германия и Италия выступают против французских инициатив и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Германия и Италия предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала, которую поддерживал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, но которая годами блокируется из-за опасений Берлина и Рима за свои региональные банки.

    На фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа дискуссии о независимости ЕС обострились. В январе после саммита, когда Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельности Европы, дипломаты называли этот момент переломным. Однако многие страны не готовы идти на обострение отношений с Вашингтоном, опасаясь за свои компании. Сам Макрон отметил, что кажущееся облегчение от завершения кризиса с Гренландией – иллюзорно, а угрозы со стороны США сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны самостоятельно решать вопросы, связанные с поддержкой Украины.

    Источник сообщил, что США и ЕС разработали план по обеспечению процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

    Европейские страны оказались без прямого руководства со стороны США.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    Комментарии (22)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    11 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказался против шагов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что сейчас для Вашингтона есть более приоритетные вопросы, сообщает Axios.

    Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что выступает против аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

    «Я против аннексии», – подчеркнул президент США, комментируя новые меры израильского правительства. По его словам, сейчас у американской администрации достаточно других вопросов: «Нам не нужно заниматься Западным берегом».

    Новые шаги, одобренные израильским кабинетом безопасности, значительно расширяют контроль Израиля над Западным берегом, включая территории, находящиеся под юрисдикцией Палестинской администрации. В частности, эти меры облегчают покупку земли еврейскими поселенцами и позволяют израильской полиции сносить дома на территориях Палестинской администрации, что, по мнению критиков, противоречит соглашениям Осло и снижает шансы на создание палестинского государства.

    Решение израильского кабинета идет вразрез с призывами, которые ранее высказывали Трамп и его советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре снизить напряженность на Западном берегу.

    Ближайшая встреча Нетаньяху с американскими представителями состоится в Вашингтоне в среду, где, как ожидается, основное внимание уделят ситуации вокруг Ирана. При этом пока неясно, будет ли обсуждаться вопрос Западного берега.

    Официальные лица США сообщили Axios, что обеспокоены решением израильского кабинета и продолжают изучать его последствия. По словам одного из источников в Белом доме, «стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации добиться мира на Ближнем Востоке».

    Ранее парламент Израиля признал Западный берег Иордана неотъемлемой частью Израиля.

    Израиль ранее присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    В ноябре прошлого года власти Израиля решили изъять земли древнего города Самария на Западном берегу Иордана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 06:11 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис: Россия жестко отреагирует на слова Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Евросоюза совершает фундаментальную ошибку, надеясь на уступки Москвы без жесткого ответного удара, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Российская сторона не потерпит диктата со стороны Брюсселя, указал эксперт, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о списке с требованиями к России, передает РИА «Новости».

    По его мнению, надежды на односторонние шаги России беспочвенны.

    «Мне кажется, что для нее это фундаментальная ошибка думать, что россияне собираются оставить ее слова без ответа, не поставив на место. Ей не стоило питать иллюзий», – сказал он.

    Специалист предупредил, что двусторонние отношения продолжат деградировать, если европейский дипломат не прекратит сознательный курс на эскалацию конфликта.

    Аналитик констатировал отсутствие предпосылок для улучшения ситуации в будущем, пока Евросоюз не научится слушать.

    Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что скоро представит перечень условий для России по урегулированию конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией восприняла это категоричное высказывание Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Европарламент утвердил выдачу кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.

    На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутаты проголосовали за выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. За предложение проголосовали 458 парламентариев, 140 высказались против, а 44 воздержались, передает INTERFAX.RU. Решение стало завершающим этапом одобрения финансовой поддержки.

    В материалах к заседанию напомнили, что 23 октября 2025 года 26 стран ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить предложение по поддержке Украины. Еврокомиссия предложила несколько вариантов финансирования, после чего Европейский совет согласился предоставить Киеву кредит на условиях займа на рынке капиталов под гарантию бюджета Евросоюза.

    В тексте решения отмечается, что кредит должен быть возмещен за счет репараций, которые планируется получить от России. Две трети суммы или 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на объявление западными странами о новых пакетах помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    При этом, страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.


    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    В Норвегии призвали создать горячую линию для общения с военными из России

    Главком Норвегии Кристофферсен призвал открыть линию связи с военными из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежской стороне необходим прямой канал связи, по которому бы норвежские военные могли бы общаться с российскими коллегами для предотвращения случайных конфликтов в Арктике, заявил главнокомандующий норвежскими ВС Эйрик

    Наличие постоянного контакта поможет избежать опасного недопонимания, сказал Кристофферсен Guardian, передает РИА «Новости».

    Это позволит избежать возможных эскалаций, подчеркнул Кристофферсен.

    Генерал уточнил, что сейчас стороны взаимодействуют лишь по вопросам поисково-спасательных работ в Баренцевом море. При этом главком подчеркнул, что российские коллеги в общении проявляют профессионализм и предсказуемость.

    Напомним, германо-британская компания Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты, который превысил скорость шести Махов, испытания проводились в Норвегии.

    Также Норвегия и Германия собирались обеспечить финансирование закупки двух ЗРК Patriot для киевского режима.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Орбан назвал план ускоренного вступления Украины в ЕС войной против Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о новом плане Евросоюза по ускоренному приему Украины, назвав его «открытым объявлением войны» против Будапешта.

    Орбан заявил, что обсуждается вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, и подчеркнул, что этот шаг игнорирует волю венгерского народа, передает ТАСС.

    По мнению главы венгерского правительства, Евросоюз и Украина намерены любыми средствами сместить действующее руководство Венгрии. Он уверен, что сторонники вступления Украины в ЕС рассчитывают на приход к власти оппозиционной партии «Тиса», что позволило бы устранить любые венгерские вето и противодействие в вопросах европейской политики.

    Орбан подчеркнул, что партия ФИДЕС остается единственной силой, способной противостоять давлению из Брюсселя и гарантировать суверенитет страны.

    Ранее Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускоренному принятию Украины в свой состав. Инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение» и предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть обращения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров, если они проявят инициативу к диалогу.

    По его словам, все механизмы сотрудничества между Россией и Евросоюзом были прекращены по инициативе самих европейских стран после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что с российской стороны новых инициатив по налаживанию отношений не ожидается.

    Министр также отметил, что европейские страны начали подавать сигналы России о возможном диалоге. В частности, Лавров процитировал президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что «мы когда-нибудь будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло». По словам Лаврова, подобные заявления – не что иное, как попытка политиков продемонстрировать свою позицию перед избирателями.

    Лавров выразил недоумение по поводу такого подхода европейских лидеров, отметив, что России не нужно одолжение.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Латвийский премьер Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Швеция осудила призывы Франции к протекционизму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем скептическом отношении к предложению Франции о переходе к политике «Покупай европейское».

    Как пишет The Financial Times, по его словам, Европа не сможет добиться успеха, если будет следовать протекционистской повестке, которую продвигает Париж, несмотря на давление со стороны дешевого импорта из Китая и высоких цен на энергоносители.

    «Если основная идея заключается в том, чтобы защищать европейский бизнес, избегая торговли или партнерства с другими странами, то я очень скептически к этому отношусь», – отметил Кристерcсон в интервью изданию. Он подчеркнул, что ЕС должен конкурировать за счет качества и инноваций, а не за счет искусственной защиты рынка.

    Кристерcсон признал, что европейские компании сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая и недостаточной скоростью реакции на вызовы со стороны Брюсселя. После отказа от дешевого российского газа в 2022 году из-за событий на Украине и реализации климатической повестки, сотни предприятий прекратили работу, а экономика Евросоюза подверглась новому давлению.

    Он также поддержал идею так называемого прагматичного федерализма бывшего главы ЕЦБ Марио Драги и инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о более тесном сотрудничестве между коалициями стран, если согласие всех членов блока достичь невозможно. По мнению шведского премьера, ждать полного консенсуса нецелесообразно, и создание «коалиций желающих» может быть выходом, несмотря на возможные противоречия с правилами внутреннего рынка.

    Кристерcсон добавил, что у Европы есть свои преимущества, главным из которых он назвал единый внутренний рынок и призвал укреплять именно его. По мнению премьера, европейский бизнес всё чаще выражает недовольство из-за медленного темпа реформ, но Европа способна сохранить лидирующие позиции, если будет быстрее и гибче реагировать на вызовы.

    В среду Politico сообщала, что на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО решило привлечь к учениям в Арктике десятки тысяч военных
    Сербия отказалась по требованию Запада запрещать российские СМИ
    Токаев назначил дату референдума по новой Конституции Казахстана
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    Премию им. Кеосаяна решено вручить семье погибшего охранника техникума в Анапе
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ