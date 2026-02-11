Захарова сравнила подход Макрона к контактам с Россией с игрой в наперстки

Захарова сравнила диалог Макрона с Россией с игрой в наперстки

Tекст: Вера Басилая

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией напоминает историю Франции XX века и походит на игру в наперстки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

Захарова напомнила, что двойственность во внешней и внутренней политике Франции проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и французское Сопротивление. По ее словам, ситуация сегодня выглядит не как серьезная политическая игра, а как «какое-то наперсточничество».

«Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», – отметила Захарова, объясняя суть ситуации.

Она также подчеркнула, что вопрос стоит перед зрителем: «воздержится он от участия или попробует вывести наперсточника на чистую воду».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он хочет обсудить что-либо вместо подготовки шоу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Парижем, но пока не получила сигналов о желании начать диалог на высшем уровне.