Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские спецслужбы знали о связях бывшего принца Эндрю, брата короля Карла III, с американским финансистом Джеффри Эпштейном, но не предпринимали никаких шагов, передает радио Sputnik.

Захарова отметила: «Этот человек, которого раньше называли принцем Эндрю, сейчас просто Эндрю Виндзорским – что, о нем не знали британские спецслужбы, что ли? Конечно, знали».

По ее словам, Эндрю лишили титулов и «выкинули на помойку истории» за несколько месяцев до публикации файлов Эпштейна, что свидетельствует о том, что профильные ведомства уже были в курсе грядущего скандала.

Захарова также подчеркнула, что ведомства знали обо всех действиях «Эндрю Виндзорского», но не придали огласке эти сведения и не предприняли шагов для защиты монархии от разразившегося скандала.

Брат короля Карла III Эндрю оказался в центре скандала, связанного с Джеффри Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил Эндрю всех титулов. Последние опубликованные файлы по делу Эпштейна содержат фотографии, на которых Эндрю наклоняется над неизвестной молодой женщиной в особняке Эпштейна в Нью-Йорке.

Скандал вокруг принца Эндрю усилился после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, связанной с официальными правительственными документами.

Брат короля Карла III разрешал Эпштейну использовать военные аэродромы Британии.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покинул резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном.

Принц Уильям и его жена Кэтрин выразили обеспокоенность в связи с оглаской новых материалов по делу Эпштейна.