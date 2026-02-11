  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    BMW может отозвать полмиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания
    Путин поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья»
    Минэкономразвития рекомендовало россиянам отказаться от поездок на Кубу
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    11 февраля 2026, 09:03 • Новости дня

    Глава НПО Кимбалл: России и США надо преодолеть барьеры для договора по ЯО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США столкнутся с необходимостью преодолеть существенные препятствия на переговорах по новому соглашению о ядерном оружии, заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

    Дарел Кимбалл подчеркнул: «Исходя из слов Трампа, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты и Россия направили группы экспертов для переговоров о новом рамочном соглашении. Про заявление президента можно сказать, что лучше поздно, чем никогда, но обеим сторонам предстоит преодолеть серьезные препятствия», передает РИА «Новости».

    Эксперт также обратился к Москве и Вашингтону с рекомендацией воздерживаться от создания новых ядерных боеголовок на время консультаций.

    Накануне глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия не ожидает какого-либо ответа от США на предложение президента России Владимира Путина продлить ограничения по ДСНВ.

    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    11 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    11 февраля 2026, 05:58 • Новости дня
    Владелец «Вкусно – и точка» Говор оценил шансы на возвращение McDonald’s

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возвращение американской сети фастфуда McDonald’s (Макдоналдс) в Россию маловероятно, так как это экономически нецелесообразно, заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор.

    «Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», – сказал Говор в беседе с РБК.

    Он добавил, что взял на себя обязательства, которые должен был выполнить через два года, но их удалось выполнить на полгода раньше.

    Бизнесмен отметил, что россияне привыкли к «Вкусно – и точка», потому у McDonald’s не будет такого потока посетителей, который наблюдался до ухода сети из России.

    Кроме того, предприниматель указал, что сейчас стороны не поддерживают общение.

    В ноябре 2025 года McDonald's регистрировал в России семь товарных знаков.

    В феврале McDonald's получила право использовать свой товарный знак в России для продажи еды, напитков, игрушек и посуды.

    11 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории

    Историк Мягков: В учебниках истории может появиться раздел о попытках США получить Гренландию

    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые попытки США установить контроль над Гренландией будут, вероятно, отражены в российских учебниках по истории. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, в учебные пособия также включат ключевые события СВО и геостратегические успехи российской армии. В среду в Москве анонсировали планы Российского военно-исторического общества по работе в 2026 году.

    При обновлении учебников, вероятно, будут учтены недавние перипетии вокруг Гренландии, сообщил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО). «Мы тщательно изучили историю острова и неоднократные попытки США его приобрести», – пояснил историк.

    Также, по его словам, в новой итерации учебников по истории найдут отражение новейшие события российской внутренней и внешней политики, уже ставшие историческими: «Например, в книгах расскажут о саммите в Анкоридже и переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом»,

    «Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», – добавил собеседник. Мягков подчеркнул, что эта работа особенно важна для жителей исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

    «Специалисты РВИО постоянно проводят встречи с местными учителями и учащимися. Мы видим, как там развиваются просвещение и образование. На наших глазах отношение части населения к возвращению в Россию меняется со скепсиса на оптимизм», – признался он.

    «Еще пару лет назад среди местных жителей иногда встречались опасения о своем будущем. Теперь же они все больше убеждаются: Донбасс и Новороссия с Россией навсегда. Через учебники истории мы доносим до них правду о причинах начала СВО, ее ходе, переговорах о мирном урегулировании и внешнеполитической повестке в целом», – резюмировал историк.

    Напомним, в среду в Москве руководство Российского военно-исторического общества рассказало о планах по реализации проектов в 2026 году. В частности, планируется работа над второй очередью мемориального комплекса боевой славы на реке Миус в ЛНР – речь идет о реконструкции здания музея и благоустройстве прилегающей территории.

    «Музей удалось сохранить силами энтузиастов и жителей Красного Луча. Они очень дорожат этим местом. Это сакральное место для всех луганчан», – пояснил Николай Овсиенко, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере.

    Еще один значимый проект в Новороссии – мемориал «Освободителям Донбасса – участникам Специальной военной операции» в Мариуполе. Его планируют открыть ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 2026 года. Продолжаются работы и на «Шурфе шахты 4/4 бис» в Донецке. В 1941-1943 годах в шахту было сброшено более 75 тыс. человек, убитых гитлеровцами. Вторая очередь предполагает создание музейно-научной экспозиции, часовни и сквера.

    Продолжится реализация программы по увековечиванию памяти руководителей отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох. Проект реализуется РИВО совместно с МИД по поручению президента Владимира Путина РВИО. В 2025 году были открыты три мемориала: памятник Ивану Остерману в Москве, памятник-бюст Артамону Матвееву в Курске, памятник-надгробие Андрею Будбергу в Санкт-Петербурге.

    Помимо этого, в РВИО рассказали о предстоящей премии им. Тарле в области исторического просвещения и популяризации истории России. В 2026 году награда присуждается в двух номинациях: «За выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества» и «Премия Тарле. Учитель».

    Кроме того, были представлены новые инструменты для учителей на главном историческом портале страны «История.РФ» в разделе «Учителю и ученику». Совместно с историками из МГУ подготовлены презентации к каждому параграфу из единой государственной линейки учебников по истории с 5 по 11 классы.

    Также была проанонсирована новая «Черная книга» РВИО, посвященная истории русофобии и распространению неонацизма в современной Прибалтике.  Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла важность исторического просвещения.

    11 февраля 2026, 03:16 • Новости дня
    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает операции с нефтью из Венесуэлы, но запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

    Лицензия позволяет операции по «экспорту, реэкспорту, продаже, перепродаже, поставке, хранению, маркетингу, покупке, доставке или транспортировке нефти», передает ТАСС.

    Однако документ «не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба». Также ограничения касаются организаций, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются гражданами этих стран, или являются их совместными предприятиями.

    Министерство финансов США во вторник также опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

    Кроме того, Минфин США выпустил еще одну лицензию, позволяющую временно проводить операции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OFAC заявило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанных с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    11 февраля 2026, 09:25 • Новости дня
    Генконсул Марков заявил о риске депортации российских релокантов из США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многие российские релоканты, проживающие в США, испытывают тревогу из-за возможной депортации, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

    «Настроение у большинства российских релокантов в США, насколько мы понимаем, в настоящее время не очень хорошее. В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», – подчеркнул Марков, передает РИА «Новости».

    В среду российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков сообщил, что живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию.

    Ранее сообщалось, что впервые с начала переписи населения в 1790 году США могут столкнуться с сокращением численности населения уже в 2026 году на фоне миграционной политики и снижения рождаемости.

    11 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    11 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков заявил о преимуществах российских атомных проектов перед США

    Tекст: Вера Басилая

    Российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Стоимость услуг и компетенции России в сфере атомной энергетики значительно выше, чем у США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков, говоря об атомных проектах Еревана и Вашингтона, обратил внимание на то, что армянские атомные объекты имеют советский и российский дизайн, а Россия обладает большими возможностями для работы с ними.

    Он добавил, что Россия готова конкурировать на международном уровне и предоставлять качественные услуги в атомной энергетике, если это потребуется партнерам.

    «То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», – заявил Песков.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Соединенные Штаты решили инвестировать 9 млрд долларов в развитие ядерной энергетики Армении.

    Дмитрий Песков подчеркнул суверенное право Армении и Азербайджана на установление внешних связей.

    11 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров призвал США не вмешиваться в отдаленные регионы мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в ходе контактов с представителями США подчеркивает важность уважительного подхода к международным вопросам.

    Министр отметил, что российская сторона предлагает Вашингтону не вмешиваться в дела регионов, находящихся далеко от Америки и не затрагивающих ее безопасность, передает ТАСС.

    «И в наших контактах с американскими коллегами мы все-таки пытаемся продвигать мысль о том, что необходимо как-то взаимоуважительно работать и не покушаться на те части мира, которые далеко от Соединенных Штатов, которые никоим образом не влияют на безопасность США», – заявил Лавров во время выступления в Госдуме.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    11 февраля 2026, 05:39 • Новости дня
    Россотрудничество отметило улучшение условий для Русского дома в Вашингтоне

    Глава Россотрудничества Примаков: Русский дом продолжает работу в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Российский центр науки и культуры (Русский дом) продолжает деятельность в столице США, наблюдаются позитивные тенденции, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    «Русский дом продолжает свою работу в Вашингтоне и мы отмечаем некоторые позитивные изменения», – приводит слова Примакова ТАСС.

    Он отметил, что сейчас там снова проходят мероприятия, посвященные российской культуре, образованию и истории. «Это наш фокус», – сказал он.

    В то же время, отметил глава Россотрудничества, фон для работы центра по-прежнему остается сложным. По его словам, говорить о полном восстановлении прежнего формата работы РЦНК в столице США пока рано. Также Примаков подчеркнул, что организация работы Русского дома в Нью-Йорке в настоящий момент невозможна.

    Кроме того, Примаков заявил, что в странах Европы работа Русских домов сталкивается с различными ограничениями и проявлениями враждебности – «от получения сообщений с угрозами в адрес сотрудников до прямого вандализма в отношении зданий российских центров науки и культуры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Александр Дарчиев был назначен новым послом России в США. Американские власти до сих пор удерживают незаконно конфискованные здания российских дипмиссий.

    11 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    Лавров: Понимания саммита на Аляске по Украине остаются на столе

    Tекст: Вера Басилая

    Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе прошлого года, сохраняются и по-прежнему актуальны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что в августе прошлого года на саммите в штате Аляска были согласованы подходы, которые «обеспечивают устойчивое и долговременное решение украинской проблемы», передает ТАСС.

    «Эти понимания остаются на столе», – подчеркнул Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Глава МИД также отметил, что устойчивое урегулирование кризиса невозможно без искоренения его первопричин, и подобный подход был признан и американской администрацией Дональда Трампа. Он добавил, что Россия постоянно подчеркивает такую позицию на международных площадках.

    Кроме того, Лавров выразил благодарность ОАЭ за посредничество по Украине, отметив значимую роль эмиратских партнеров для организации переговоров с участием представителей России, США и Украины», – заявил глава российского МИДа.

    Лавров сообщил, что российские переговорщики продолжают работу для обеспечения безопасности России на западных рубежах, а также защиты прав русских и русскоязычных. По его словам, задача состоит в том, чтобы «угроза, исходящая от нынешнего киевского режима и его внешних покровителей, была устранена».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине продвигается хорошо.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что большая дистанция к миру на Украине сохраняется.

    Лавров также предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине на основе договоренностей в Анкоридже.

