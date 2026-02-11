Директор заповедника «Хакасский» рассказал о зимовке Агафьи Лыковой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сибирская отшельница Агафья Лыкова благополучно переживает зиму в заповеднике «Хакасский», сообщает РИА Новости. По словам Непомнящего, Лыкова не испытывает сложностей – ей помогает помощница по хозяйству, которая временно проживает с ней.

«Пока все нормально, зимует. Вопросов не возникало... Я с ней на связи, с ней временно помощница», – рассказал Непомнящий. Он также отметил, что поддерживает регулярный контакт с Агафьей и следит за ее состоянием.

На вопрос о здоровье Лыковой директор сообщил, что оно соответствует ее возрасту. Агафья Лыкова остается единственной выжившей из семьи староверов, которые ушли в изоляцию в 1937 году. Ее образ жизни остается практически неизменным с момента обнаружения в тайге геологами в 1978 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможность визита Владимира Путина к отшельнице Агафье Лыковой не исключается.

Причиной пожара у Агафьи Лыковой называли случайное возгорание сухой травы.

Для Агафьи Лыковой построили новую баню и сложили печь.