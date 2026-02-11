Москвичам пообещали облачную и морозную среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, а также гололедица, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха в дневные часы составит от минус девяти до минус семи градусов, а ночью может опуститься до минус девяти.

Ветер будет юго-западным, его скорость составит от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в этот день температура воздуха будет колебаться от минус 12 до минус семи градусов, местами ожидается небольшой или умеренный снег. К ночи в четверг столбики термометров могут опуститься до минус двенадцати градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве из-за снегопадов количество ДТП увеличилось почти в полтора раза.

В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

В Московском регионе синоптики прогнозировали усиление морозов.