Сварщики обогнали айтишников по уровню зарплат в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Наиболее привлекательные финансовые предложения в начале 2026 года зафиксированы для сварщиков, верхнее предложение по этой специальности составляет 267 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование hh.ru.

На второй строчке расположились дата-сайентисты с окладом в 250 тыс. рублей, а замыкают тройку лидеров DevOps-инженеры, получающие около 216 тыс. рублей.

Всего работодатели разместили порядка 160 тыс. объявлений с вознаграждением свыше 200 тыс. рублей. Этот показатель продемонстрировал внушительный рост и превысил прошлогодние значения сразу на 109%.

В пятерку самых дорогих специалистов также вошли агенты по недвижимости и геологи с доходом около 200 тыс. рублей. Такие предложения почти в три раза превышают среднюю медианную зарплату по стране, которая составила 81 тыс. 310 рублей. Высокие ставки объясняются острым дефицитом кадров и тяжелыми условиями труда.

В сентябре сообщалось, что летом 2025 года самой высокооплачиваемой профессией были тестировщики, среднее предложение по зарплате у них составляло 129 тыс. рублей в месяц.