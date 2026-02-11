Tекст: Антон Антонов

«Самая насущная задача – снизить цены на энергоносители... Ни один другой фактор не душит так сильно европейскую промышленность, и ни одна другая проблема не влияет на такое большое число государств-членов одновременно», – приводит слова Штокера РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

По мнению Штокера, действующий подход ЕС к «зеленому курсу» оказался неустойчивым. В качестве примера он привел Австрию, где сокращение выбросов углекислого газа связано с уменьшением производства.

Канцлер уверен, что целью не должно быть просто «стать экологичнее», поскольку это, по его словам, «означает стать беднее». Штокер выразил удовлетворение тем, что тенденции в экологической политике Евросоюза начали меняться.

В качестве следующей меры он намерен выступать за продление действия бесплатных квот на выбросы в рамках системы торговли квотами ЕС. По его словам, такая мера обеспечит конкурентоспособность внутренней промышленности и предотвратит перенос производств в другие страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель выдавил российскую нефть и начал процесс выдворения российского газа из ЕС, но российский атом получил зеленый свет. На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. В Венгрии начато строительство АЭС «Пакш-2».