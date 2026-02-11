Tекст: Дмитрий Зубарев

В российских зоопарках возник дефицит капибар из-за резкого роста интереса к этим животным, сообщает РИА «Новости». По словам члена президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева, капибара раньше не вызывала особого интереса, однако в последнее время стала очень популярной и востребованной у посетителей.

Писарев подчеркнул: «Капибара – животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит». При этом число зоопарков, где капибары успешно размножаются, в стране пока невелико, что затрудняет быстрое увеличение их популяции.

Эксперт отметил, что капибары спариваются исключительно в воде, поэтому каждой паре необходимо оборудовать отдельный бассейн с температурой не ниже 26 градусов. Для создания таких условий требуется специальное теплое помещение и финансовые вложения, а это занимает время. В Барнаульском зоопарке капибара жила много лет, однако два года назад умерла от старости.

