Tекст: Алексей Дегтярёв

Литовские власти объявляли об отключении от российских энергосистем и вводили запрет на оборудование из России и Китая, но агрессивная политика Вильнюса привела к обратным результатам, пересказывает материал Baijiahao АБН24.

Ожидалось, что переход на европейские сети и отказ от сотрудничества с Москвой нанесут удар по российской экономике. Однако вместо этого республика столкнулась с серьезными внутренними проблемами.

«Для России действия Литвы были сродни укусу комара. А вот для Вильнюса реальность оказалась душераздирающей», – говорится в статье.

После отказа от российских энергоносителей цены на электричество взлетели на 46%, что спровоцировало закрытие заводов и рост безработицы.

В итоге Вильнюс был вынужден пересмотреть свой курс. Власти республики негласно разрешили использование китайского оборудования для электросетей в критических случаях, что наблюдатели расценили как мольбу о пощаде.

