Песков: Путин не пользуется мессенджерами

Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы

Tекст: Антон Антонов

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», – заявил Песков.

По его мнению, было бы гораздо лучше, если бы Telegram и другие сервисы, подпадающие под ограничения, действовали бы в соответствии с предписаниями российских властей, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

На ваш взгляд Что вы будете делать, если заблокируют Telegram? Перейду в другие мессенджеры

Стану меньше сидеть в телефоне

Найду способы использовать Telegram

Не пользуюсь Telegram

Мне безразлично

Голосовать Результаты

