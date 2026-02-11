  • Новость часаПесков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по расходам на Украину
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка
    Путин поручил разработать поправки о семейных ценностях в рекламе
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    «Рижский хлеб» включен в перечень экстремистских организаций
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    11 февраля 2026, 04:25 • Новости дня

    Песков: Путин не пользуется мессенджерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами, для коммуникации он пользуется спецсвязью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram. Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

    11 февраля 2026, 00:59 • Новости дня
    Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы
    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о замедлении работы мессенджера Telegram.

    «Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Ну, очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», – заявил Песков.

    По его мнению, было бы гораздо лучше, если бы Telegram и другие сервисы, подпадающие под ограничения, действовали бы в соответствии с предписаниями российских властей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков: Роскомнадзор ограничил Telegram из-за несоблюдения законов России

    Кремль прокомментировал замедление Telegram
    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram в России из-за несоблюдения требований местного законодательства, несмотря на продолжающиеся контакты с представителями мессенджера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, контакты между представителями российских властей и сотрудниками Telegram продолжаются, однако мессенджер по-прежнему не соблюдает требования российского законодательства, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Роскомнадзор отвечает за то, чтобы компании в сфере интернет-услуг выполняли все установленные законом нормы, и если реакции на замечания нет, ведомство вынуждено ограничивать работу сервиса.

    Песков также прокомментировал и возможное влияние замедления Telegram на работу военных на линии фронта. По словам Пескова, последствия замедления для фронта вряд ли будут заметными, поскольку военные коммуникации не осуществляются с помощью мессенджеров. Он подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи, и добавил, что на подобные вопросы лучше всего может ответить Министерство обороны.

    Ранее Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

    Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении мессенджера.

    Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что замедление Telegram предусматривает возможность отмены ограничений при устранении выявленных нарушений.

    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    11 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании «Совета мира», запланированном президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

    Президент России Владимир Путин не примет участия в заседании «Совета мира», которое организует бывший президент США Дональд Трамп 19 февраля для обсуждения урегулирования ситуации в секторе Газа, передает «Ведомости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это мероприятие отсутствует в рабочем графике Владимира Путина. Он добавил, что визит не планируется и участие президента России не обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

    11 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

    В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.


    11 февраля 2026, 02:20 • Новости дня
    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram

    В Госдуме указали на обратимый характер замедления Telegram
    Tекст: Антон Антонов

    Замедление Telegram предусматривает возможность отмены ограничений при устранении выявленных нарушений, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

    Немкин указал в Telegram, что государственная позиция по взаимодействию с цифровыми платформами остается неизменной. Он отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми сервисами, независимо от их происхождения, если те уважают российское правовое поле и интересы граждан.

    К ключевым требованиям относятся защита персональных данных, наличие эффективных механизмов противодействия мошенничеству, предотвращение использования сервисов для экстремистских и террористических целей, а также готовность к взаимодействию с уполномоченными органами.

    «К сожалению, отдельные сервисы, в том числе Telegram, системно игнорируют исполнение российского законодательства. Нарушения остаются неустраненными», – заявил он.

    Подчеркивается, что применяемые меры имеют правовой характер и не являются самоцелью. По его словам, ограничения используются как инструмент для понуждения к соблюдению закона, и их отмена возможна при устранении выявленных нарушений.

    Немкин подчеркнул, что если Telegram примет решение работать в соответствии с российским законодательством и обеспечит должный уровень защиты граждан, «для восстановления полноценной работы не будет принципиальных препятствий». Ответственность за дальнейшее развитие ситуации, отметил депутат, лежит на самой платформе Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram.

    7 комментариев


    11 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    У Мизулиной заработал WhatsApp

    У Мизулиной заработал WhatsApp
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что у нее неожиданно снова заработал мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    «У меня почему-то начал работать WhatsApp», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

    Ранее домен WhatsApp исчез из записей DNS-серверов российского сегмента интернета, передает Ura.ru. Это значит, что пользователи из России больше не могут напрямую зайти в веб-версию мессенджера.

    Кроме того, адрес WhatsApp удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ) – инфраструктуры, созданной для обеспечения работы российских доменов даже при сбоях глобального интернета. Система была введена после принятия закона о «суверенном Рунете» в 2019 году.

    Ранее эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов заявил о завершении эры доминирования WhatsApp в России.

    11 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поручил создать приложение «Госуслуги. Семья»
    Tекст: Вера Басилая

    Постоянная межведомственная рабочая группа займется продвижением традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в России, следует из поручения президента России Владимира Путина. Для информирования семей с детьми о доступной государственной поддержке на «Едином портале госуслуг» появится новый раздел «Госуслуги. Семья» и будет создано мобильное приложение.

    Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

    Президент также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги. Семья» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.

    Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 года. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

    Правительство России утвердило план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.

    11 февраля 2026, 19:06 • Новости дня
    Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах функционирования Главного штаба национальной гвардии, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Документ направлен на совершенствование служебно-боевой деятельности Росгвардии.

    В указе подчеркивается, что «в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ». Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.

    11 февраля 2026, 02:50 • Новости дня
    Discord смягчил ранее объявленную проверку возраста по паспорту

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Discord (платформа заблокирована в России решением Роскомнадзора) объявила о поэтапном мировом запуске новых функций безопасности для подростков, предусматривающих возрастные ограничения и персонализированные фильтры контента. При этом подчеркивается, что ранее объявленная проверка возраста по паспорту не является единственным вариантом верификации.

    Как передает компания, с марта 2026 года для всех новых и действующих пользователей платформы будут вводиться настройки по умолчанию, ориентированные на защиту подростков и адаптацию контента согласно возрасту.

    Пользователи смогут получить доступ к взрослому контенту и изменению определенных параметров только после прохождения верификации возраста.

    Процесс подтверждения возраста включает видео-селфи или предоставление удостоверения личности через сторонних партнеров, при этом обработка данных производится на устройстве пользователя, а документы удаляются сразу после подтверждения возраста.

    В компании подчеркнули, что статус подтверждения возраста не отображается другим участникам, а повторное прохождение проверки возможно через настройки аккаунта.

    Большинство пользователей продолжат использовать платформу без необходимости дополнительной верификации, поскольку платформа применяет собственную модель определения возраста на основе паттернов поведения и других неидентифицирующих признаков, говорится в сообщении.

    Среди новых мер – фильтрация чувствительного контента, ограничения на доступ к возрастным каналам и серверам, изоляция сообщений от незнакомых лиц в отдельный раздел, а также запрет на выступления в голосовых комнатах для неподтвержденных взрослых.

    Для подростков создается специальный совет, который будет помогать учитывать мнение молодежной аудитории при разработке новых функций и политики безопасности, сказано в сообщении.

    Компания также пояснила, что для большинства пользователей не потребуется загрузка селфи или документов – только в случаях, когда автоматические методы не могут с высокой точностью определить возраст. Компания заверила, что не использует полученные данные для таргетированной рекламы и не ассоциирует личность пользователя с его аккаунтом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Роскомнадзор внес Discord в реестр соцсетей, работающих на территории России. Однако 8 октября 2024 года платформа была заблокирована из-за нарушения требований российского законодательства.

    11 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил продумать льготы по погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки при погашении ипотеки после рождения четвертого ребенка.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья», а также проработать вопрос введения льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка.

    Президент поручил внести поправки в законодательство для продвижения семейных ценностей в рекламе. Кроме того, власти России получили задание доработать программы по обеспечению жильем семей с детьми. Путин поручил российскому правительству организовать с 2026 года статистические наблюдения по репродуктивным планам граждан.


    11 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке бойцов СВО властями Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Северной Осетии активно поддерживают бойцов специальной военной операции и их семьи, отметил президент Владимир Путин на встрече с руководителем региона Сергеем Меняйло.

    Президент подчеркнул: «Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Меняйло доложил, что в республике действует 32 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Среди них – программа предоставления индивидуального жилья с земельным участком, где фиксированная стоимость составляет 6,5 млн рублей, а первый взнос в размере 30% оплачивает республика.

    Также в Северной Осетии создана образовательная программа для участников спецоперации, по итогам которой герои СВО становятся советниками директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания. Путин поддержал такой подход, отметив его важность для молодежи. По словам Меняйло, к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию будут работать во всех школах и средних учебных заведениях республики.

    «Отлично», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил, что теракты, в том числе трагедия в Беслане 2004 года, остаются болью для всей страны. Президент подчеркнул, что уровень безработицы в Северной Осетии выше среднего по России.

    11 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин сообщил о проблеме утечки воды в ЖКХ Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.

    Путин подчеркнул, что глава республики сам ранее обращал на это внимание, отметив: «Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды», передает РИА «Новости».

    В ответ Меняйло сообщил, что по поручению президента в Северной Осетии реализуется пилотный проект по модернизации имущества и инфраструктуры ЖКХ. По его словам, цель программы – устранить потери воды и повысить эффективность работы коммунальных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил важность сохранения памяти о трагедии в Беслане и других терактах.

    Также президент заявил, что в Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, превышающий средний показатель по России.

    11 февраля 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров: Визит Путина в Индию обогатил отношения двух стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Госвизит президента России Владимира Путина в Индию в конце прошлого года сделал богаче стратегическое партнерство двух стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона в Евразии занимается «активной дипломатией», в том числе на высшем уровне, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Солидный пакет совместных документов подписан в рамках государственного визита президента Путина в Индию в декабре прошлого года», – указал глава ведомства.

    Он добавил, что этот визит сделал отношения двух стран еще богаче.

    В начале декабря президент России совершил двухдневный государственный визит в Индию. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества.

