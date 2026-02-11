Посол Ноздрев счел позицию Японии гротескной и нереалистичной

Tекст: Антон Антонов

«Гротескная и нереалистичная позиция японских властей <...> может вызывать лишь отторжение», – приводит сова посла РИА «Новости».

Ноздрев подчеркнул, что заявления японских властей о намерении продолжать переговоры по «мирному договору» сопровождаются «раздуванием истерии» по поводу «мифических угроз» со стороны России. Кроме того, Япония объявляет усиление «санкционного прессинга» безальтернативным, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что курс Токио на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией остается неизменным.

Бывший посол России в Японии Александр Панов отметил, что сегодня между Россией и Японией нет политического диалога, вопрос о территориях закрыт, а фундаментальное расхождение позиций не позволяет говорить о существовании условий для возобновления переговоров.

Российский МИД сообщил, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России по отношению к Токио.