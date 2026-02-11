США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией

Tекст: Антон Антонов

Лицензия позволяет операции по «экспорту, реэкспорту, продаже, перепродаже, поставке, хранению, маркетингу, покупке, доставке или транспортировке нефти», передает ТАСС.

Однако документ «не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба». Также ограничения касаются организаций, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются гражданами этих стран, или являются их совместными предприятиями.

Министерство финансов США во вторник также опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

Кроме того, Минфин США выпустил еще одну лицензию, позволяющую временно проводить операции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, OFAC заявило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанных с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.