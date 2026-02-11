Discord смягчил ранее объявленную проверку возраста по паспорту

Tекст: Антон Антонов

Как передает компания, с марта 2026 года для всех новых и действующих пользователей платформы будут вводиться настройки по умолчанию, ориентированные на защиту подростков и адаптацию контента согласно возрасту.

Пользователи смогут получить доступ к взрослому контенту и изменению определенных параметров только после прохождения верификации возраста.

Процесс подтверждения возраста включает видео-селфи или предоставление удостоверения личности через сторонних партнеров, при этом обработка данных производится на устройстве пользователя, а документы удаляются сразу после подтверждения возраста.

В компании подчеркнули, что статус подтверждения возраста не отображается другим участникам, а повторное прохождение проверки возможно через настройки аккаунта.

Большинство пользователей продолжат использовать платформу без необходимости дополнительной верификации, поскольку платформа применяет собственную модель определения возраста на основе паттернов поведения и других неидентифицирующих признаков, говорится в сообщении.

Среди новых мер – фильтрация чувствительного контента, ограничения на доступ к возрастным каналам и серверам, изоляция сообщений от незнакомых лиц в отдельный раздел, а также запрет на выступления в голосовых комнатах для неподтвержденных взрослых.

Для подростков создается специальный совет, который будет помогать учитывать мнение молодежной аудитории при разработке новых функций и политики безопасности, сказано в сообщении.

Компания также пояснила, что для большинства пользователей не потребуется загрузка селфи или документов – только в случаях, когда автоматические методы не могут с высокой точностью определить возраст. Компания заверила, что не использует полученные данные для таргетированной рекламы и не ассоциирует личность пользователя с его аккаунтом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Роскомнадзор внес Discord в реестр соцсетей, работающих на территории России. Однако 8 октября 2024 года платформа была заблокирована из-за нарушения требований российского законодательства.